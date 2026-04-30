Starz bestellt neue Drama-Serie im Rodeo-Milieu

US-Fernsehen

Das noch titellose Projekt spielt im Umfeld des Black Rodeo in Texas und setzt auf familiäre Konflikte und kulturelle Identität.

Der US-Sender Starz baut sein Portfolio an Eigenproduktionen weiter aus und hat eine neue Drama-Serie ohne Titel in Auftrag gegeben. Das achtteilige Format spielt im Südosten von Texas und widmet sich der bislang selten erzählten Welt des sogenannten Black Rodeo. Showrunner des Projekts ist Kirk A. Moore, der zugleich als ausführender Produzent fungiert. Unterstützt wird er unter anderem von Mark Johnson sowie weiteren Produzenten aus den Häusern Gran Via Productions und Counterpart Studios.Im Zentrum der Geschichte stehen drei Geschwister, die mit dem Vermächtnis ihrer Mutter und den offenen Konflikten ihres Vaters konfrontiert sind. Zwischen persönlichen Ambitionen, familiären Spannungen und wechselnden Allianzen entfaltet sich ein Drama, das stark auf Beziehungen und Identität setzt. Stilistisch soll die Serie Elemente von Hip-Hop-Kultur mit klassischen Motiven des amerikanischen Südens verbinden.Mit der Bestellung verfolgt Starz konsequent seine Strategie, verstärkt auf eigenproduzierte Inhalte zu setzen. Die Serie ist bereits die zweite vollständig im eigenen Haus entwickelte Produktion und reiht sich neben Formaten wie «Fightland» und P-Valley in ein wachsendes Portfolio ein, das insbesondere Geschichten aus bislang unterrepräsentierten Perspektiven erzählt.