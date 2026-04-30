«The Whisper Man»: Netflix bringt Thriller mit De Niro im August

Kino-News

Der Bestseller von Alex North wird zur düsteren Verfilmung mit Starbesetzung und familiärem Kern.

Netflix hat erste Informationen zum Thrillerveröffentlicht und zugleich den Starttermin genannt: Ab dem 28. August 2026 ist der Film weltweit abrufbar. Die Verfilmung basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Alex North und setzt auf eine hochkarätige Besetzung. Im Mittelpunkt steht der verwitwete Schriftsteller Tom Kennedy, gespielt von Adam Scott, der mit seinem Sohn in die Kleinstadt Featherbank zieht, um einen Neuanfang zu wagen.Doch als der Junge entführt wird, scheint ein längst abgeschlossen geglaubter Fall wieder aufzuleben: der Serienkiller Kinderflüsterer. Besonders brisant ist die Verbindung zu Toms Vater, dargestellt von Robert De Niro, einem ehemaligen Ermittler, der den Täter einst gefasst haben soll. Gemeinsam müssen sie sich nicht nur dem Fall stellen, sondern auch ihrer eigenen belasteten Beziehung.Neben Scott und De Niro gehören auch Michelle Monaghan und Hamish Linklater zum Ensemble. Regie führt James Ashcroft, während das Drehbuch von Ben Jacoby und Chase Palmer stammt. Produziert wird der Film von AGBO, der Produktionsfirma von Anthony Russo und Joe Russo, die bereits für große Hollywood-Produktionen verantwortlich zeichneten.Chief Creative Officer Angela Russo-Otstot verrät im Interview, warum das Projekt für sie so besonders ist: «The Whisper Man» ist ein packender Thriller, aber im Kern ist es eine ergreifende und vielschichtige Geschichte über Vater und Söhne. Wir sind dankbar, dass einer der besten Schauspieler seiner Generation, Robert De Niro, diese Geschichte trägt und dass der bemerkenswerte James Ashcroft die Regie führt.