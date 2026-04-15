«Game of Thrones»-Film trägt Arbeitstitel «Aegons Conquest»

Kino-News

Warner Bros. hat auf der CinemaCon erste Details zum geplanten Kinoprojekt aus dem Westeros-Universum vorgestellt.

Das geplante Kinoprojekt aus dem «Game of Thrones»-Kosmos hat einen offiziellen Arbeitstitel erhalten:. Wie Warner Bros. im Rahmen der CinemaCon in Las Vegas bekanntgab, befindet sich der Film aktuell in der Entwicklung für die Zeit nach 2027. Es handelt sich um das erste große Kinoabenteuer aus dem Universum der erfolgreichen HBO-Serie.Inhaltlich widmet sich der Film der Geschichte von Aegon I Targaryen, der als erster Herrscher die sieben Königslande von Westeros unter sich vereinte. Die Figur stammt aus den Romanen von George R. R. Martin und spielt auch in der Vorgeschichte des Serienuniversums eine zentrale Rolle. Aegon gilt als Begründer der Targaryen-Dynastie und als Schöpfer des legendären Eisernen Throns.Das Drehbuch übernimmt Beau Willimon, der unter anderem als Showrunner von «House of Cards» sowie als Autor für die «Star Wars»-Serie «Andor» tätig war. Weitere Details zu Besetzung oder Regie wurden bislang noch nicht bekannt gegeben. Das Westeros-Universum bleibt damit auch künftig ein wichtiger Bestandteil der Strategie von HBO. Neben dem geplanten Film laufen weiterhin Serienproduktionen wie «House of the Dragon», deren dritte Staffel in diesem Sommer erwartet wird, sowie «A Knight of the Seven Kingdoms», das bereits eine zweite Staffel erhalten hat.