Quinta Brunson entwickelt «Betty Boop»-Kinofilm

Kino-News

Die «Abbott Elementary»-Schöpferin übernimmt nicht nur die Hauptrolle, sondern arbeitet auch an der kreativen Neuausrichtung der Kultfigur.

Quinta Brunson widmet sich einem der berühmtesten Cartoon-Charaktere der Filmgeschichte. Wie Variety berichtet, entwickelt die Emmy-Preisträgerin derzeit einen Kinofilm rund um Betty Boop und soll darin auch selbst die Hauptrolle übernehmen. Das Projekt entsteht gemeinsam mit Brunsons Produktionsfirma Fifth Chance Productions sowie Fleischer Studios. Beteiligt ist zudem Mark Fleischer, Enkel des ursprünglichen Betty-Boop-Erfinders Max Fleischer. Entwickelt wird der Film derzeit unter der kreativen Aufsicht von Erin Wehrenberg, die bei Fifth Chance Productions den Bereich Creative Affairs leitet.Im Mittelpunkt der geplanten Geschichte steht die Entstehung und Entwicklung der Kultfigur aus Sicht ihres Schöpfers Max Fleischer. Thematisiert werden sollen dabei sowohl kreative Prozesse als auch die kommerziellen Herausforderungen rund um den Aufbau einer der ersten großen Animationsikonen der Filmgeschichte. Laut Beschreibung soll zugleich untersucht werden, wie sich die Figur Betty Boop zunehmend von ihrem Erfinder löst und ein Eigenleben entwickelt.Betty Boop wurde 1930 von Max Fleischer erschaffen und entwickelte sich rasch zur ersten großen weiblichen Zeichentrickikone Hollywoods. In mehr als 100 Kurzfilmen trat sie während ihrer ursprünglichen Laufzeit auf. Ursprünglich noch als hundeähnliche Nachtclubsängerin angelegt, wurde sie später zur bekannten Jazz-Age-Figur mit weltweiter Strahlkraft weiterentwickelt.