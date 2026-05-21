FOX Sports präsentiert Star-Ensemble für die Fußball-WM 2026

US-Fernsehen

Mit Thierry Henry, Zlatan Ibrahimović und Carli Lloyd setzt der US-Sender bei der Weltmeisterschaft auf zahlreiche internationale Fußballgrößen.

FOX hat sein großes Studio-Team für die Berichterstattung zur 2026 FIFA World Cup vorgestellt. Für das Turnier, das vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in den USA, Kanada und Mexiko stattfindet, setzt der Sender auf eine prominent besetzte Expertenrunde mit zahlreichen ehemaligen Weltklassespielern. Zu den internationalen Analysten zählen unter anderem Thierry Henry, Zlatan Ibrahimović, Clarence Seedorf, Javier Chicharito Hernández, John Obi Mikel, Thiago Alcântara, Juan Pablo Ángel und Peter Schmeichel. Besonders auffällig: Sowohl Ibrahimović als auch Thiago Alcântara geben bei FOX Sports ihr Debüt als TV-Experten. Ergänzt wird das Team durch bekannte US-Fußballgrößen wie Alexi Lalas, Carli Lloyd, Clint Dempsey und Landon Donovan. Donovan soll während des Turniers zusätzlich auch als Co-Kommentator einzelner Spiele zum Einsatz kommen.Die Moderation übernehmen Rob Stone, Rebecca Lowe, Jules Breach und Pien Meulensteen. Vor allem Rebecca Lowe gilt als namhafte Neuverpflichtung. Die britische Moderatorin arbeitet seit Jahren für NBC Sports und moderiert dort unter anderem die Berichterstattung zur Premier League. FOX Sports zeigt als offizieller englischsprachiger Rechteinhaber in den USA alle 104 WM-Partien live. 70 Begegnungen laufen im Hauptprogramm von FOX, weitere 34 Spiele beim Spartensender FS1. Parallel sollen sämtliche Partien auch in 4K über FOX One gestreamt werden, einzelne Partien sind beim Streamingdienst Tubi zu sehen. Die NBC-Tochter Telemundo hat die spanischsprachigen Rechte.Unser Studio-Team für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 hat insgesamt an 26 FIFA-Weltmeisterschaften teilgenommen und umfasst einige der dynamischsten Persönlichkeiten und Fußballlegenden, die FOX Sports je versammelt hat, sagte Brad Zager. Wir sind überzeugt, dass sie sofort eine Verbindung zu den Fans herstellen und zu Amerikas maßgeblichen Stimmen für das mit Spannung erwartete Turnier werden. Sie werden Unterhaltung und Einblicke auf einem unglaublichen Niveau bieten und dafür sorgen, dass die 104 Spiele des Spielplans zu einem absoluten Fernseh-Highlight werden.