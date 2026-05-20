ABC bestellt weiteres «Greys Anatomy»-Spin-off

US-Fernsehen

Das «Greys Anatomy»-Universum wächst weiter: ABC hat eine neue Krankenhausserie für die TV-Saison 2026/27 offiziell bestellt.

Mehr als zwei Jahrzehnte nach dem Start vonerweitert ABC das erfolgreiche Franchise um ein weiteres Spin-off. Wie der US-Sender bekanntgab, wurde eine bislang noch titellose Krankenhausserie bestellt, die während der Broadcast-Saison 2026/27 an den Start gehen soll. Hinter dem Projekt stehen erneut «Greys Anatomy»-Schöpferin Shonda Rhimes sowie Meg Marinis, die seit 2024 als Showrunnerin der Mutterserie fungiert.Die neue Serie spielt in einem medizinischen Zentrum im ländlichen West-Texas. Laut offizieller Beschreibung handelt es sich um ein kantiges Drama über ein Team in einer Klinik, die für viele Menschen die letzte medizinische Anlaufstelle vor kilometerweiter Einsamkeit darstellt. Produziert wird das Format von Shondaland und 20th Television.Auch Ellen Pompeo bleibt dem Franchise weiterhin erhalten. Die langjährige Hauptdarstellerin von «Greys Anatomy» fungiert bei dem neuen Projekt als ausführende Produzentin. Ebenfalls beteiligt ist Shonda-Rhimes-Vertraute Betsy Beers. Noch ist allerdings unklar, ob Pompeos Figur Meredith Grey oder andere bekannte Charaktere aus der Mutterserie Gastauftritte absolvieren werden.Meg Marinis erklärte in einem Statement, sie freue sich sehr darauf, das «Greys Anatomy»-Universum weiter auszubauen. Gleichzeitig betonte sie, dass die neue Serie neue Figuren und Geschichten bieten werde, die dennoch dieselbe emotionale Verbindung transportieren sollen, für die «Greys Anatomy» seit über 20 Jahren bekannt sei. Zudem verwies sie darauf, dass Texas ihr Heimatstaat sei. Für ABC ist es bereits das vierte Spin-off der langlebigen Krankenhausserie. Zuvor entstanden bereits «Private Practice», das zwischen 2007 und 2013 sechs Staffeln erreichte, sowie «Station 19», das von 2018 bis 2024 ausgestrahlt wurde. Hinzu kam 2018 die Webserie «Greys Anatomy: B-Team». Die Mutterserie selbst beendete kürzlich ihre mittlerweile 22. Staffel.