US-Fernsehen

Tom Brady startet Trivia-Show «Chasers» bei YouTube

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Mit seiner Produktionsfirma Shadow Lion bringt der ehemalige NFL-Star ein neues digitales Format rund um Sammelkarten und Prominente an den Start.

NFL-Legende Tom Brady erweitert seine Aktivitäten im Mediengeschäft und setzt dabei verstärkt auf Social Media. Wie das Branchenmagazin Variety berichtet, startet seine Produktionsfirma Shadow Lion die neue YouTube-Show «Chasers», die als weltweit erstes Trading-Card-Trivia-Format beschrieben wird. Die Premiere erscheint am 20. Mai bei YouTube, Brady selbst ist in der ersten Episode als Gast zu sehen.

Moderiert wird das Format von Kevin Bonner, der bereits seit vielen Jahren mit Brady zusammenarbeitet. In jeder Folge versuchen prominente Gäste anhand von Quizfragen vier Sammelkarten zu identifizieren, die auf unterschiedliche Weise mit ihrem Leben verbunden sind. Dabei können etwa Personen aus ihrer Heimatstadt, gemeinsame Rekorde oder besondere persönliche Interessen eine Rolle spielen. Jede richtig beantwortete Frage deckt weitere Hinweise auf und führt schließlich zur finalen Auflösung.

«Chasers» markiert die erste reine Social-Media-Produktion von Shadow Lion. Neue Episoden sollen künftig alle zwei Wochen auf YouTube erscheinen. Zusätzlich plant das Unternehmen gekürzte 90-Sekunden-Versionen für Plattformen wie Instagram und TikTok. Laut Brady entstand die Idee zur Serie unter anderem aus seiner langjährigen Leidenschaft für Sammelkarten sowie dem Ausbau seines Unternehmens CardVault by Tom Brady.

Shadow Lion wurde bereits 2017 von Brady gemeinsam mit Kevin Bonner, Gilad Haas, Jeff Fine und Manager Ben Rawitz gegründet. Das Unternehmen produziert inzwischen zahlreiche Formate für unterschiedliche Plattformen, darunter «All In: IndyCar», eine noch unbetitelte Michigan-Football-Dokumentation für Fox Sports sowie weitere Projekte für Amazon und Peacock. Zudem arbeitet das Studio mit Marken wie Pepsi, der NFL, Hasbro oder Meta zusammen.

Kurz-URL: qmde.de/171868
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