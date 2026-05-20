US-Fernsehen

HBO beleuchtet Model-Kult der 80er-Jahre

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Die neue dreiteilige HBO-Dokumentation erzählt die Geschichte des männlichen Supermodels Hoyt Richards und seiner Verstrickung in die sektenähnliche Gruppe Eternal Values.

Mit «Bring Me the Beauties: A Model Cult» bringt HBO Anfang Juni eine neue dreiteilige Dokumentationsreihe an den Start, die sich mit den dunklen Seiten der glamourösen Modelwelt der 1980er- und 1990er-Jahre beschäftigt. Die Produktion von HBO Documentary Films feiert am Montag, den 1. Juni, um 21 Uhr US-Ostküstenzeit Premiere beim Pay-TV-Sender HBO sowie beim Streamingdienst HBO Max. Die weiteren Episoden folgen jeweils an den darauffolgenden Montagen.

Im Mittelpunkt der Dokumentation steht das frühere Männermodel Hoyt Richards, das in den 1980er-Jahren zu den ersten männlichen Supermodels weltweit gehörte. Die Serie zeichnet nach, wie Richards bereits mit 16 Jahren auf einer Insel vor Nantucket den mysteriösen Frederick von Mierers kennenlernte. Dieser führte die spirituelle Gruppierung Eternal Values an und zog zahlreiche junge Models und ambitionierte Nachwuchskräfte mit esoterischen Lehren, New-Age-Philosophien und Versprechen von Selbstverwirklichung in seinen Bann. Richards selbst finanzierte die Gruppe über Jahre hinweg mit seinen Einnahmen aus dem Modelgeschäft, während er gleichzeitig ein asketisches Leben führte.

Regisseur Chris Smith, der unter anderem bereits die Emmy-prämierte HBO-Dokumentation «100 Foot Wave» verantwortete, kombiniert intime Interviews mit ehemaligen Mitgliedern, Archivmaterial und Ausschnitten aus früheren Public-Access-TV-Sendungen der Gruppierung. Dabei wird unter anderem thematisiert, wie Frederick von Mierers behauptete, ein außerirdischer Walk-In vom Planeten Arcturus zu sein. Laut der Serie soll er seine Anhänger dazu bewegt haben, teure Heilsteine zu kaufen und attraktive neue Mitglieder für die Gemeinschaft zu rekrutieren.

Die drei Episoden tragen die Titel The Promise, The Antichrist Tapes und Mind Games. Während zunächst Hoyt Richards Aufstieg zum gefeierten Model und seine wachsende Abhängigkeit von der Gruppe beleuchtet werden, zeigt die zweite Folge den Aufbau eines abgeschotteten Geländes in North Carolina. Dort bereitete sich die Gruppe auf eine angeblich bevorstehende globale Katastrophe im Jahr 1999 vor. Die finale Episode begleitet Richards schließlich bei seinem Ausstieg und seiner späteren Aufarbeitung der Ereignisse.

Neben Hoyt Richards kommen zahlreiche ehemalige Mitglieder von Eternal Values zu Wort. Auch bekannte Gesichter aus der Modebranche wie Fabio Lanzoni, John Pearson und Jacki Adams berichten über ihre Erfahrungen. Produziert wurde die Reihe von Library Films für HBO Documentary Films. Zu den ausführenden Produzenten zählen neben Chris Smith auch Ryann Fraser sowie auf HBO-Seite Nancy Abraham, Lisa Heller und Sara Rodriguez.


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