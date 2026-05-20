Amazon besetzt «Creed»-Spin-off «Delphi» mit prominenten Namen

US-Fernsehen

Die neue Prime-Video-Serie aus dem «Creed»-Universum hat ihre Hauptdarsteller gefunden.

Prime Video treibt den Ausbau des «Creed»-Franchise weiter voran. Wie das Branchenmagazin Variety berichtet, hat die kommende Spin-off-Serienun ihre Hauptbesetzung zusammengestellt. Die Serie wurde bereits im Mai 2025 angekündigt und spielt im Umfeld der bekannten Delphi Boxing Academy aus den «Creed»-Filmen.Im Mittelpunkt von «Delphi» steht eine Gruppe talentierter Nachwuchsboxer, die an einer Elite-Akademie darum kämpft, ihre sportlichen Träume zu verwirklichen und an die Spitze des Boxsports aufzusteigen. Zur Hauptbesetzung gehören unter anderem Benji Santiago, Juan Castano, Demián Bichir, André Holland, Andre Royo, Sofia Black-DElia und Victoria Vourkoutiotis. Zudem kehrt Wood Harris als Little Duke zurück, den er bereits in allen drei «Creed»-Filmen verkörperte.Demián Bichir übernimmt die Rolle des Familienoberhaupts Hector Torres, der in Los Angeles ein Boxstudio betreibt und seine Söhne mit harter Hand fördert. André Holland spielt den Strategen Teddy T-Bone Parker, einen leitenden Trainer an der Delphi Academy, der den Boxsport wie ein Schachspiel betrachtet. Andre Royo wird als exzentrischer Boxexperte Elmer Tatum zu sehen sein, während Sofia Black-DElia eine Buchhalterin spielt, die davon träumt, selbst Trainerin zu werden.Auch zahlreiche wiederkehrende Rollen wurden bereits besetzt. Dazu zählen unter anderem Niles Fitch, Dasan Frazier, Graham Patrick Martin, Brittany Adebumola und Breanna Yde. Als Showrunner fungiert Marco Ramirez, während «Creed»-Star Michael B. Jordan gemeinsam mit seiner Produktionsfirma Outlier Society als ausführender Produzent beteiligt ist. José Padilha übernimmt zudem die Regie der Pilotfolge.«Delphi» ist eines von mehreren Projekten, die Michael B. Jordan gemeinsam mit Amazon entwickelt. Parallel arbeitet das Studio unter anderem an der Miniserie «The Greatest» über Boxlegende Muhammad Ali sowie an einer Serienadaption des Fantasyromans «Fourth Wing», bei der Jordan ebenfalls als Produzent eingebunden ist.