Neuer Trailer zu «Spider-Noir»: Ab Ende Mai bei Prime Video

US-Fernsehen

Amazon hat den finalen Trailer zur neuen Marvel-Serie «Spider-Noir» veröffentlicht, die sowohl in Schwarz-Weiß als auch in Farbe erscheinen wird.

Mitstartet Ende Mai eine der ungewöhnlichsten Comicserien des Jahres bei Prime Video. Amazon veröffentlichte nun den finalen Trailer zur neuen Marvel-Produktion, in der Nicolas Cage die Hauptrolle übernimmt. Die Serie wird ab dem 27. Mai weltweit bei Prime Video verfügbar sein und sowohl in einer klassischen Schwarz-Weiß-Fassung als auch in einer kolorierten Version angeboten. Bereits zwei Tage zuvor erfolgt der US-Start beim Sender MGM+.Die achtteilige Serie basiert auf der Marvel-Figur Spider-Man Noir und spielt in einer alternativen Version des New Yorks der 1930er-Jahre. Im Mittelpunkt steht Ben Reilly alias The Spider, ein gealterter Privatdetektiv mit düsterer Vergangenheit. Reilly war einst als Superheld aktiv, hat sich jedoch längst aus dem Geschäft zurückgezogen. Erst ein neuer Fall zwingt ihn dazu, erneut in die Rolle des maskierten Verbrechensbekämpfers zu schlüpfen. Entwickelt wurde das Format von Oren Uziel und Steve Lightfoot. Zu den Produzenten zählen unter anderem Phil Lord, Christopher Miller sowie Amy Pascal.Besondere Aufmerksamkeit erhält die Serie wegen ihres visuellen Konzepts. Die Produktion wurde gezielt sowohl für eine authentische Schwarz-Weiß-Version als auch für eine stark stilisierte Farbvariante umgesetzt. Prime Video vermarktet die Fassungen unter den Titeln Authentic Black & White und True-Hue Full Color. Laut Nicolas Cage orientiere sich die Serie stilistisch an klassischen Film-Noir-Werken der 1940er-Jahre. Für seine Darstellung habe er sich unter anderem von Humphrey Bogart, James Cagney und Edward G. Robinson inspirieren lassen.Neben Cage gehören Lamorne Morris, Li Jun Li, Brendan Gleeson, Jack Huston und Karen Rodriguez zur Besetzung. Harry Bradbeer inszenierte die ersten beiden Episoden der Serie, die insgesamt acht Folgen umfasst. Die Produktion entstand für Amazon MGM Studios und Sony Pictures Television. Die Dreharbeiten fanden zwischen August 2024 und März 2025 in Los Angeles statt.