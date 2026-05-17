Blockbuster-Battle

arte zeigt den Klassiker «The Big Lebowski», der mit über 30 Kritiker-Punkten ins Kontor schlägt  doch auch Roger Rabbit und Blake Lively sind mit von der Partie.

Die Bewertung

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Free-TV-Premiere 2024 (Sat.1, 20:15 Uhr)Romanze: Lily (Blake Lively) will ihre Vergangenheit hinter sich lassen und in Boston noch einmal ganz von vorne anfangen. Zielstrebig verfolgt sie ihren großen Traum von einem eigenen Blumengeschäft. Als sie auf den smarten Ryle trifft, verliebt sie sich Hals über Kopf in den erfolgreichen Chirurgen. Ausgerechnet Lilys Jugendliebe Atlas funkt den beiden dazwischen und stellt Lilys Gefühlswelt völlig auf den Kopf ...The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9Metascore: 5IMDb User Rating: 61988 (Disney Channel, 20:15 Uhr)Komödie: Das etwas schräge Zeichentrickkaninchen Roger Rabbit bittet den Detektiv Eddie Valiant, seine Frau zu beschatten. Er verdächtigt die umwerfende Toon-Dame, ihn mit einem bekannten Gag-Schreiber zu betrügen, und Eddie soll ihm belastende Fotos von den beiden beschaffen. Als kurz darauf der Gag-Schreiber ermordet wird, fällt der Verdacht natürlich sofort auf Roger. Um seinen etwas nervigen, aber liebenswerten Freund zu befreien, beginnt Eddie mit Nachforschungen, die Roger entlasten sollen. Allerdings sind ihm schon der dunkle Richter Doom und seine Bande fieser Wiesel auf den Fersen...The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9Metascore: 8IMDb User Rating: 81998 (arte, 20:15 Uhr)Komödie: Jeff Lebowski hat ein Problem: Die Ehefrau seines reichen Namensvetters wurde entführt, und der arbeitslose Lebenskünstler soll sich nun um die Übergabe des Lösegeldes kümmern. Hilfreich zur Seite stehen dem Dude, wie sich Lebowski selbst nennt, seine Freunde Walter und Donny. Doch vor allem der cholerische Walter sorgt dafür, dass das Chaos-Trio bald in einen furchtbaren Schlamassel gerät, denn die Entführer verstehen keinen Spaß...The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9Metascore: 8IMDb User Rating: 8