«Nur noch ein einziges Mal - It Ends with Us» Free-TV-Premiere 2024 (Sat.1, 20:15 Uhr)
Romanze: Lily (Blake Lively) will ihre Vergangenheit hinter sich lassen und in Boston noch einmal ganz von vorne anfangen. Zielstrebig verfolgt sie ihren großen Traum von einem eigenen Blumengeschäft. Als sie auf den smarten Ryle trifft, verliebt sie sich Hals über Kopf in den erfolgreichen Chirurgen. Ausgerechnet Lilys Jugendliebe Atlas funkt den beiden dazwischen und stellt Lilys Gefühlswelt völlig auf den Kopf ...
Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 7
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9
Metascore: 5
IMDb User Rating: 6
Gesamtbilanz: 27 von 40 Punkten
«Falsches Spiel mit Roger Rabbit» 1988 (Disney Channel, 20:15 Uhr)
Komödie: Das etwas schräge Zeichentrickkaninchen Roger Rabbit bittet den Detektiv Eddie Valiant, seine Frau zu beschatten. Er verdächtigt die umwerfende Toon-Dame, ihn mit einem bekannten Gag-Schreiber zu betrügen, und Eddie soll ihm belastende Fotos von den beiden beschaffen. Als kurz darauf der Gag-Schreiber ermordet wird, fällt der Verdacht natürlich sofort auf Roger. Um seinen etwas nervigen, aber liebenswerten Freund zu befreien, beginnt Eddie mit Nachforschungen, die Roger entlasten sollen. Allerdings sind ihm schon der dunkle Richter Doom und seine Bande fieser Wiesel auf den Fersen...
Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 8
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9
Metascore: 8
IMDb User Rating: 8
Gesamtbilanz: 33 von 40 Punkten
«The Big Lebowski» 1998 (arte, 20:15 Uhr)
Komödie: Jeff Lebowski hat ein Problem: Die Ehefrau seines reichen Namensvetters wurde entführt, und der arbeitslose Lebenskünstler soll sich nun um die Übergabe des Lösegeldes kümmern. Hilfreich zur Seite stehen dem Dude, wie sich Lebowski selbst nennt, seine Freunde Walter und Donny. Doch vor allem der cholerische Walter sorgt dafür, dass das Chaos-Trio bald in einen furchtbaren Schlamassel gerät, denn die Entführer verstehen keinen Spaß...
Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 8
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9
Metascore: 8
IMDb User Rating: 8
Gesamtbilanz: 33 von 40 Punkten
Der Comedy-Klassiker «The Big Lebowski» mit Jeff Bridges und John Goodman wird seinem Ruf mit über 30 Kritiker-Punkten absolut gerecht. Doch auch Roger Rabbit beim Disney Channel bewegt sich auf Augenhöhe. Die Blake Lively-Komödie bei Sat.1 kann da zwar deutlich nicht mithalten, allerdings zeitigt die Free-TV-Premiere zumindest punktuell noch passable Bewertungen.
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