Blockbuster-Battle

50er-Western galoppiert Tierwesen und Tempelrittern davon

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Nur die arte-Programmierung kann unter den verglichenen Filmen mehr als 30 Punkte auf sich versammeln.

«Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse» 2022 (Sat.1, 20:15 Uhr)
Fantasyfilm: Gellert Grindelwald schmiedet einen finsteren Plan, um die Muggelwelt den Zauberern zu unterwerfen. Und tatsächlich findet er immer mehr Gleichgesinnte, die sich auf seine Seite schlagen. Um den Magier zu stoppen, bittet Albus Dumbledore Newt Scamander und seine Freunde um Hilfe. Gemeinsam mit seinen magischen Tierwesen setzt Newt alles daran, Grindelwald zu stoppen.

Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 7
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8
Metascore: 6
IMDb User Rating: 6
Gesamtbilanz: 27 von 40 Punkten

«Das Vermächtnis der Tempelritter» 2004 (Disney Channel, 20:15 Uhr)
Abenteuerfilm mit Nicolas Cage: Daddy tippt sich an den Kopf, doch Benjamin Franklin Gates lässt nicht locker: Wie einst der Opa, so fahndet auch er nach dem Schatz der Templer. Angeblich haben ihn die Gründer der USA irgendwo im Lande verborgen - und überall Hinweise verstreut, wobei einer zum andern führt. Mit der Wissenschaftlerin Abigail Chase und Computer-Ass Riley geht Gates auf historische Schnitzeljagd. Die Zeit drängt, denn sein Konkurrent Ian Howe will sich alles unter den Nagel reißen...

Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 7
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8
Metascore: 7
IMDb User Rating: 7
Gesamtbilanz: 29 von 40 Punkten

«Weites Land» 1958 (arte, 20:15 Uhr)
50er-Jahre-Western: James McKay, ein Reedersohn aus Baltimore, kommt nach San Rafael, um die Ranchertochter Pat Terrill zu heiraten. Ihr Vater, Major Terrill, Herr über 10.000 Rinder, schätzt den künftigen Schwiegersohn; sein Verwalter Steve Leech dagegen sieht in McKay einen unerwünschten Nebenbuhler, denn Leech liebt Pat ebenfalls. Bei McKays erster Ausfahrt mit Pat erlaubt sich Buck Hannassey einen bösen Scherz mit dem Gast des Majors. Terrill will den Hannasseys daraufhin eine Lektion erteilen; McKay ist dagegen, weil er Gewalt für kein geeignetes Mittel hält, um Probleme zu lösen. Zwischen dem Major und dem alten Rufus Hannassey besteht jedoch seit langem eine erbitterte Feindschaft. Denn beide sind erpicht auf ein Stück Land, Big Muddy genannt, das wegen des Wasservorkommens äußerst wertvoll ist...

Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 8
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9
Metascore: 8
IMDb User Rating: 8
Gesamtbilanz: 33 von 40 Punkten


Nur die arte-Programmierung kann unter den verglichenen Filmen mehr als 30 Punkte auf sich versammeln. Die anderen Filme auf den sonstigen Sendern weisen eher mittlere Bewertungen auf, wenngleich kein Totalausfall absehbar ist. Generell ist der Abend Fantasy- und Action-lastig, wobei der 50er-Western seine Energie sicherlich gemächlicher entfaltet.

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