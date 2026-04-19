Blockbuster-Battle

Nur die arte-Programmierung kann unter den verglichenen Filmen mehr als 30 Punkte auf sich versammeln.

Die Bewertung

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2022 (Sat.1, 20:15 Uhr)Fantasyfilm: Gellert Grindelwald schmiedet einen finsteren Plan, um die Muggelwelt den Zauberern zu unterwerfen. Und tatsächlich findet er immer mehr Gleichgesinnte, die sich auf seine Seite schlagen. Um den Magier zu stoppen, bittet Albus Dumbledore Newt Scamander und seine Freunde um Hilfe. Gemeinsam mit seinen magischen Tierwesen setzt Newt alles daran, Grindelwald zu stoppen.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8Metascore: 6IMDb User Rating: 62004 (Disney Channel, 20:15 Uhr)Abenteuerfilm mit Nicolas Cage: Daddy tippt sich an den Kopf, doch Benjamin Franklin Gates lässt nicht locker: Wie einst der Opa, so fahndet auch er nach dem Schatz der Templer. Angeblich haben ihn die Gründer der USA irgendwo im Lande verborgen - und überall Hinweise verstreut, wobei einer zum andern führt. Mit der Wissenschaftlerin Abigail Chase und Computer-Ass Riley geht Gates auf historische Schnitzeljagd. Die Zeit drängt, denn sein Konkurrent Ian Howe will sich alles unter den Nagel reißen...The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8Metascore: 7IMDb User Rating: 71958 (arte, 20:15 Uhr)50er-Jahre-Western: James McKay, ein Reedersohn aus Baltimore, kommt nach San Rafael, um die Ranchertochter Pat Terrill zu heiraten. Ihr Vater, Major Terrill, Herr über 10.000 Rinder, schätzt den künftigen Schwiegersohn; sein Verwalter Steve Leech dagegen sieht in McKay einen unerwünschten Nebenbuhler, denn Leech liebt Pat ebenfalls. Bei McKays erster Ausfahrt mit Pat erlaubt sich Buck Hannassey einen bösen Scherz mit dem Gast des Majors. Terrill will den Hannasseys daraufhin eine Lektion erteilen; McKay ist dagegen, weil er Gewalt für kein geeignetes Mittel hält, um Probleme zu lösen. Zwischen dem Major und dem alten Rufus Hannassey besteht jedoch seit langem eine erbitterte Feindschaft. Denn beide sind erpicht auf ein Stück Land, Big Muddy genannt, das wegen des Wasservorkommens äußerst wertvoll ist...The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9Metascore: 8IMDb User Rating: 8