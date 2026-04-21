MTV ohne Musik  das Ende eines Senders, der lange vor seinem Tod aufgegeben wurde

Debatte

Mit dem Aus für Musikclips zog MTV einen Schlussstrich  doch der eigentliche Niedergang begann lange zuvor: ein Sender ohne Strategie, ohne Profil und ohne den Mut, seine eigene Identität zu bewahren.

Zum 1. Januar 2026 hat MTV weltweit die Ausstrahlung von Musikclips eingestellt. Was wie ein harter, aber folgerichtiger Schnitt klingt, ist in Wahrheit nur der letzte Akt einer jahrelangen Vernachlässigung. MTV ist nicht plötzlich gescheitert  MTV wurde über Jahre hinweg falsch behandelt, falsch positioniert und letztlich sich selbst überlassen. Der Verlust der Musik ist dabei weniger Ursache als Symptom. Dabei war MTV einst nicht einfach ein Fernsehsender, sondern ein kulturelles Kraftzentrum. Musik, Mode, Haltung  all das wurde hier verhandelt, kuratiert, eingeordnet. MTV hatte Geschmack, Meinung und Relevanz. Genau diese drei Elemente wurden dem Sender Schritt für Schritt entzogen.Seit der Fusion zwischen Viacom und CBS Corporation zu Paramount Global ist MTV nie mehr als eine Restgröße gewesen. Der Sender war da, aber er war kein strategisches Ziel. Keine Vision, keine klare Idee, wofür MTV im Jahr 2015, 2020 oder 2025 eigentlich stehen sollte. Stattdessen: Kosten senken, Risiken vermeiden, Zielgruppen verjüngen. Ein bekanntes Muster  und eines, das regelmäßig schiefgeht.Die Musik-Expertise wurde weltweit zurückgeschraubt. Moderatoren verschwanden, Formate wurden eingedampft, Redaktionen verkleinert. Musikclips galten plötzlich als nicht mehr zeitgemäß. Stattdessen sollten schrille Reality- und Comedy-Formate eine junge Zielgruppe ansprechen, die man längst verloren hatte. Das bekannteste Beispiel: «Ridiculousness». Ein Dauerläufer, der in manchen Abendstrecken gleich drei- oder viermal hintereinander lief. Ja, die Quoten waren ordentlich. Aber sie waren niemals ein echtes Kaliber, niemals identitätsstiftend. «Ridiculousness» war kein MTV im ursprünglichen Sinne  es war Füllmaterial mit akzeptabler Performance. Niemand hat darauf gewartet, virale Clips im Fernsehen nachzuschauen.Gerade MTV Deutschland zeigt exemplarisch, wie man einen Markt nachhaltig beschädigt. Anfang der 2000er-Jahre setzte man massiv auf schrille Klingelton-Werbung. Spots, die nicht nur nervten, sondern den gesamten Sender entwerteten. MTV wurde zur Dauerwerbesendung für Abos, Logos und polyphone Klingeltöne  ein Umfeld, in dem Musik kaum noch eine Rolle spielte. Währenddessen etablierten sich andere Anbieter. Deluxe Music zeigte, dass es auch anders geht: unmoderiert, klar formatiert, mit Fokus auf Musik statt auf Nebenrauschen. Kein großes Budget, keine hippen Shows  aber ein klares Produkt. Genau das fehlte MTV.Hinzu kam der strategisch fragwürdige Wechsel ins Pay-TV. MTV verschwand aus der Fläche, verlor Reichweite, Relevanz und Präsenz. Als der Sender später zurückkehrte, war der Schaden längst angerichtet. Die Marke war aus dem Alltag verschwunden  und kam nie wirklich zurück. Einer der größten Denkfehler war die Fixierung auf eine vermeintlich junge Zielgruppe. MTV wollte jung sein  und vergaß dabei, was jung sein eigentlich bedeutet. Junge Menschen konsumieren Musik heute über Streamingdienste, über Social Media, über TikTok. Nicht linear, nicht kuratiert, nicht redaktionell.MTV hätte darauf reagieren können. Mit Einordnung, mit Kontext, mit Haltung. Mit Musikjournalismus, mit Szenekenntnis, mit echten Hosts. Stattdessen entschied man sich für das Gegenteil: laute Shows ohne musikalischen Kern. Das Ergebnis war vorhersehbar. Die junge Zielgruppe kam nicht zurück  und das alte Publikum ging. Am Ende hatte MTV weder die einen noch die anderen.Ein Blick zur Konkurrenz zeigt, dass es auch anders geht. Bei Warner Bros. Discovery werden Spartensender nicht als Ballast betrachtet, sondern als Profilträger. Sender wie HGTV oder der Food Channel sind klar positioniert, kreativ weiterentwickelt und wirtschaftlich erfolgreich. Dort hat man verstanden, dass Nischen keine Schwäche sind. Dass Wiedererkennbarkeit wichtiger ist als kurzfristige Quotenoptimierung. Dass ein Sender eine klare Identität braucht  auch (oder gerade) im Zeitalter des Streamings. MTV hatte all das einmal. Und verlor es, weil niemand ernsthaft bereit war, diese Identität zu pflegen.Dass nun auch die Musikclips verschwinden, ist fast schon konsequent. Jahrelang wurden sie an den Rand gedrängt, in Nachtstrecken verbannt oder ganz gestrichen. Ohne Moderation, ohne Einordnung, ohne Kontext. Was blieb, war eine Playlisten-Logik  und dafür braucht es kein Fernsehen. Der eigentliche Skandal ist nicht, dass MTV keine Musik mehr zeigt. Der Skandal ist, dass man vorher alles getan hat, um Musik im linearen Programm irrelevant zu machen.Heute wirkt MTV wie ein Sender ohne Auftrag. Keine klare Zielgruppe, kein klares Genre, keine erkennbare Haltung. Was bleibt, ist ein Markenname, der von seiner Vergangenheit lebt  und von Wiederholungen, die kurzfristig funktionieren, aber langfristig nichts aufbauen. MTV hätte ein Ort für Popkultur sein können. Für Einordnung, für Diskurs, für Trends. Stattdessen wurde der Sender auf kurzfristige Effekte getrimmt  und damit systematisch entkernt.MTV ist nicht am Streaming gestorben. Nicht an TikTok. Nicht an Spotify. MTV ist an strategischer Ideenlosigkeit gestorben. An falschen Annahmen über Zielgruppen. An der Weigerung, eine starke Marke auch als solche zu behandeln. Dass zum 1. Januar 2026 weltweit keine Musikclips mehr laufen, ist deshalb weniger ein Einschnitt als ein Eingeständnis. Das Eingeständnis, dass man den Sender längst aufgegeben hatte  nur ohne es offen zu sagen.