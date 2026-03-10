Marketing-Masche Pfandflasche: Warum der «Ronzheimer»-Fake hätte auffallen müssen

Screenshot Yanniswirdfame 1 / 17 Foto von einem Hannoveraner Brand-Fotografen - entstanden schon 2021 mit Rewe-Placement.

Screenshot Yanniswirdfame 2 / 17 Der Influencer vor einem Discounter. Auffällig: Edeka-Logo auf Bon und Aldi-Leuchtreklame exakt vollständig im Bildausschnitt.

3 / 17 Der Influencer beim scheinbaren Stalking - genutzt wird die Szenerie zum Abfilmen eines dm-Regals.

4 / 17 Das dm-Placement greift scheinbar auch bei der angeblichen Observation von Elisas Ex-Freund Raum - er steuert auf den beschilderten Parkplatz zu.

5 / 17 Yannis kauft Teelichter für einen romantischen Abend mit Elisa - natürlich nicht von Rossmann...

6 / 17 Elisa wird an der Supermarkt-Kasse beobachtet. Gefilmt wird über eine Einkaufsbox, auf der das Edeka-Logo selbstverständlich nicht ganz verdeckt ist.

7 / 17 Gleich drei Einkaufszettel von Edeka Wucherpfennig - Ihr regionaler Einzelhändler des Vertrauens in Hannover.

8 / 17 Die bekommt man da sicher auch...

9 / 17 Ooops! - Da ist die Energydose doch glatt perfekt aufs Bein gefallen.

10 / 17 Gekühlt gibts die hier.

11 / 17 Aber auch hier, im Griechenland-Urlaub (2022).

12 / 17 Geschlafen wird aber hier.

13 / 17 Pizza essen im Designer-Pulli. Auffällige Kleidungsstücke spielen in den Storys von Yannis übrigens die zentralste Rolle.

14 / 17 Am rätselhaftesten ist dieser Hoodie hier. Denn wie Followerin Layla richtig bemerkt, wurde er nicht nur von Yannis, sondern auch von Elisas angeblichem Ex getragen...

15 / 17 Hier sieht man ihn.

16 / 17 Ob der Influencer damit wohl auch zum Arbeitsamt gefahren ist?