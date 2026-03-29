GOTOOLS TV  ein Kanal voller Werkzeuge

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Wenn es um Werkzeugbewertungen auf YouTube geht, hat sich GOTOOLS TV unter Fachleuten und Heimwerkern einen guten Ruf erarbeitet.

GOTOOLS TV ist ein YouTube-Kanal, der sich rund um Elektrowerkzeuge dreht. Dort werden Bewertungen, Produktvergleiche, Tests sowie Tipps und Tricks zu verschiedenen Werkzeugen veröffentlicht. Als Teil eines gleichnamigen Werkzeugfachhandels mit Sitz in Bad Aibling verfügt der Kanal über eine stabile Grundlage, um regelmäßig Videos zu produzieren. Der Kanal positioniert sich als Ort, an dem echte Werkzeugfans fundierte Meinungen und ausführliche Produkttests finden können. Da die Macher selbst professionelle Werkzeugverkäufer sind, können sie ihr Fachwissen und ihren Zugang zu einer Vielzahl von Produkten nutzen, um hochwertige Inhalte zu liefern.Seit der Veröffentlichung des ersten Videos am 30. August 2018 hat das Team ein umfangreiches Portfolio aufgebaut und über 200.000 Abonnenten gewonnen, die die Entwicklung des Kanals verfolgen. Der übliche Upload-Rhythmus liegt bei ein bis zwei Videos pro Woche. Viele Clips erreichen mehr als 20.000 Aufrufe, gelegentliche Ausreißer übertreffen diese Zahlen deutlich und sorgen dafür, dass auch neue Zuschauer auf den Kanal aufmerksam werden.Mit bekannten Werkzeugmarken wie Bosch, Makita, DeWalt und anderen deckt der Kanal einen großen Teil des Marktes ab. Dadurch entstehen vielseitige Videos, die potenziellen Käufern und Werkzeugfans bei der Orientierung helfen sollen. Gleichzeitig berichtet das Team über neue Produkte und aktuelle Angebote, wodurch die Videobibliothek stetig erweitert wird und sich auch für direkte Produktvergleiche eignet.Was GOTOOLS TV von klassischen Werbeformaten unterscheidet, ist der Fokus auf Inhalte, die nicht ausschließlich zum Kauf anregen sollen. Das zeigt sich etwa in Videos, in denen die Moderatoren Hintergründe erklären  beispielsweise die Bedeutung der Zahlen auf Bohrmaschinen. Ergänzt wird das Angebot durch den Podcast Tool Talk, in dem Gespräche mit anderen Content-Erstellern aus der Branche geführt werden. Der Kanal geht zudem offen mit seiner Verbindung zu einem Online-Händler um, was das Vertrauen vieler Zuschauer stärkt.Das Team legt großen Wert auf seine Community. Die Zuschauer werden als echte Werkzeugfans bezeichnet, und der Austausch erfolgt regelmäßig über Kommentare, Gewinnspiele oder gelegentliche Live-Q&A-Streams, die alle paar Monate stattfinden. Auch Kontroversen bleiben dabei nicht aus: So kam es zeitweise zu Diskussionen mit dem Kanal Bauforum24, auf die GOTOOLS TV mit einem Video reagierte, in dem Fragen aus der Community beantwortet und Gerüchte ausgeräumt wurden.Insgesamt entwickelt sich GOTOOLS TV weiterhin erfolgreich und informiert seine Zuschauer über aktuelle Entwicklungen in der Welt der Werkzeuge. Trotz der Verbindung zu einem Online-Händler bemüht sich das Team um Transparenz und Authentizität. Der Kanal bleibt damit eine Anlaufstelle für Tausende Menschen, die sich für Werkzeuge interessieren und nach Einschätzungen, Tests und praktischen Tipps suchen.