Die Rinos: Vom Freundeskreis zur YouTube-Showmarke

Die Rinos gehören inzwischen zur Spitze der deutschen Content-Creator-Szene. Was sie von vielen anderen Kanälen unterscheidet, ist die Mischung aus echter Freundschaftsdynamik, professioneller Produktion und Formaten, die in ihrer Machart durchaus an klassische TV-Shows erinnern allerdings mit dem Tempo und Humor des Internets. Zur Gruppe zählen bekannte Gesichter der deutschen Social-Media-Landschaft: Rewinside, der ursprünglich durch Gaming-Videos berühmt wurde, Inscope21, der sich mit Comedy- und Reaction-Content eine große Community aufgebaut hat, UnsympathischTV, ebenfalls im Comedy-Bereich erfolgreich, sowie Marc Eggers, der als Influencer, Model und Ballermann-Sänger aktiv ist. Komplettiert wird das Quintett von Tim Gabel, der sich vor allem als Fitness-Influencer und Podcaster einen Namen gemacht hat. Jeder bringt seine eigene Zielgruppe und Expertise mit gemeinsam entsteht daraus eine starke, kanalübergreifende Marke.
Die Rinos sind der direkte Nachfolger der Allerjusten. Im Mai 2024 kam es zur Trennung der damaligen Formation, nachdem sich die Wege von Ron Bielecki und Amar von der Gruppe trennten. Die verbleibenden Mitglieder entschieden sich für einen Neuanfang mit Tim Gabel als neuem Mitglied und gründeten Die Rinos als eigenständiges Projekt. Der Neustart war nicht nur personell, sondern auch konzeptionell ein klares Statement: weg vom reinen Creator-Kollektiv, hin zu einer strukturierten Formatmarke mit wiedererkennbarem Profil.
Besonders auffällig ist die Produktionsqualität der Videos. Viele Formate sind aufwendig inszeniert, mit mehreren Kameras, klarer Dramaturgie und professionellem Schnitt. In der ersten Staffel arbeitete die Gruppe sogar mit dem Streaming-Anbieter Joyn zusammen. Die Folgen wurden zunächst exklusiv dort veröffentlicht, bevor sie später auf dem eigenen YouTube-Kanal erschienen. Inzwischen liegt der Fokus wieder vollständig auf YouTube ein Schritt, der die direkte Community-Bindung stärkt.
Eines der erfolgreichsten Formate ist die Reihe Wir übernehmen
. Hier verlassen die Rinos ihre Komfortzone und probieren für einen Tag neue Berufe aus. Ob Nachtclub, Friseursalon, Umzugsunternehmen, Tierheim oder sogar Feuerwehr die Creator müssen sich in völlig ungewohnten Arbeitsfeldern beweisen. Der Reiz liegt dabei nicht nur im Unterhaltungswert, sondern auch im Kontrast: Millionenschwere Influencer, die plötzlich Alltagsarbeit leisten, erzeugen authentische und oft überraschend bodenständige Momente.
Ein weiteres Format dreht sich um Fremdwahrnehmung und Selbsteinschätzung. In Ranking- und Bewertungs-Videos stellen sich die Rinos unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen etwa Senioren, Kindern oder sogar Psychologen. Diese bewerten die Creator anhand ihres Auftretens, ihrer Aussagen oder ihres öffentlichen Images. Das sorgt regelmäßig für unterhaltsame, aber auch nachdenkliche Momente, wenn Selbsteinschätzung und Außenwirkung auseinanderklaffen.
Klassische Game-Show-Elemente finden ebenfalls ihren Platz. Im Format Finde den Lügner müssen die Mitglieder durch geschicktes Befragen herausfinden, welcher Gast eine falsche Identität vorspielt. Spannung, Improvisation und Humor greifen hier ineinander. Ergänzt wird das Portfolio durch harte Challenges: 24 Stunden blind sein, in der Wildnis überleben oder komplett auf Schlaf verzichten die Rinos testen ihre psychischen und physischen Grenzen und liefern damit Content, der sowohl Unterhaltung als auch Nervenkitzel bietet.
Auch Crossover-Projekte gehören zum Konzept. In einer Gerichtsshow arbeiteten sie beispielsweise mit Christian Solmecke zusammen. In einer nachgebauten Gerichtskulisse wurden fiktive Prozesse als humorvolles Rollenspiel inszeniert eine Mischung aus Parodie, Improvisation und Showformat.
Die Rinos sind damit weit mehr als ein weiterer Freundeskreis auf YouTube. Sie stehen exemplarisch für eine Entwicklung, in der Creator nicht nur einzelne Videos produzieren, sondern ganze Formatwelten aufbauen. Die Verbindung aus authentischer Dynamik, professioneller Umsetzung und klarer Markenstrategie macht sie zu einem der spannendsten Projekte der aktuellen deutschen YouTube-Landschaft.
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