3 Quotengeheimnisse

ProSieben-Daytime: Alte Shows, schwache Quoten

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Die ProSieben-Daytime am Sonntag spielt in vielen Berichterstattungen kaum eine Rolle. Doch dort gibt es durchaus unterschiedliche Entwicklungen zu sehen.

«Wer ist das Phantom?»
Der Fernsehsender ProSieben setzte zwischen 11.35 und 13.40 Uhr auf eine alte Gameshow mit Steven Gätjen. Das Format startete im Herbst 2021 mit 1,30 Millionen Fernsehzuschauern und hatte dank der Corona-Pandemie auch 0,80 Millionen Umworbene sowie 11,5 Prozent Marktanteil. Seit dem 10. Mai laufen bei ProSieben die Wiederholungen. Die erste Folge hat sich mit 0,11 Millionen Fernsehzuschauern und eineinhalb Prozent Marktanteil nicht gut geschlagen. Lediglich 0,04 Millionen junge Menschen waren dabei, das führte zu miesen drei Prozent.

«Joko & Klaas gegen ProSieben»
Über 70 Shows haben Joachim Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf schon gespielt, ebenfalls an ihrer Seite stand Steven Gätjen. Am Sonntag lief die Wiederholung zwischen 13.40 und 16.25 Uhr, die allerdings nur 0,16 Millionen Menschen zum Einschalten bewegte. Der Marktanteil lag mit 2,1 Prozent fast 25 Prozent unter dem Senderschnitt. Eine kleine Hoffnung gab es allerdings: Bei den Umworbenen reichten 0,11 Millionen für überdurchschnittliche 8,1 Prozent.

«taff weekend»
Seit einigen Jahren werden am Freitag noch die Ausgaben für die Wochenendversion aufgenommen, die im Wesentlichen nur aus Wiederholungen alter Beiträge besteht. Die Reichweite war mit 0,14 Millionen Zuschauern schlecht, wenngleich das Format schon einmal bessere Tage hatte. Beim Gesamtpublikum wurden 1,6 Prozent Marktanteil eingefahren. Bei den jungen Menschen zählte das Format 0,07 Millionen, was zu enttäuschenden 5,7 Prozent Marktanteil führte. Offenbar hat die Redaktion keine guten Beiträge für die Zweitverwertung herausgesucht.

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