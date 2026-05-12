ESPN holt Keiana Martin als neue «SportsCenter»-Moderatorin

US-Fernsehen

Die US-Sportmoderatorin arbeitete zuletzt für CBS Sports und war zuvor unter anderem bei MLB Network und den San Francisco 49ers tätig.

ESPN verstärkt sein On-Air-Team: Keiana Martin wird künftig als Moderatorin der Nachrichtensendungzu sehen sein. Das teilte der Disney-Sportsender am Montag mit. Martin soll ihre Arbeit bereits im Mai am ESPN-Hauptsitz in Bristol im US-Bundesstaat Connecticut aufnehmen. Zuletzt arbeitete Martin für CBS Sports. Dort war sie unter anderem bei «Inside College Basketball» und «Inside College Football» im Einsatz und berichtete zusätzlich als Sideline-Reporterin über College Football, College Basketball und die WNBA. Außerdem trat sie regelmäßig in der Morgensendung «CBS Mornings» auf.Vor ihrer Zeit bei CBS Sports moderierte Martin Wettformate für truTV und MSG Networks sowie die MLB-Network-Sendung «Quick Pitch». Zudem arbeitete sie mehrere Jahre als Senior Reporter für die San Francisco 49ers und war dort für digitale Inhalte sowie Social-Media- und TV-Berichterstattung zuständig. Weitere Stationen ihrer Karriere waren die Denver Nuggets, die Kansas City Chiefs und NBC Sports Bay Area.ESPN war für mich immer mehr als nur ein Ort für Highlights, erklärte Martin in einem Statement. Dort habe ich gelernt, wie Sportgeschichten Menschen verbinden können. Mike Foss, Senior Vice President bei ESPN, lobte die neue Moderatorin als vielseitige Broadcasterin mit Erfahrung in Studio- und Live-Berichterstattung.