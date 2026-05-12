Roku zeigt umstrittene «Enhanced Games» kostenlos

US-Fernsehen

Bei dem neuen Sportevent dürfen Athleten offiziell leistungssteigernde Substanzen verwenden. Streaminganbieter Roku überträgt die Premiere exklusiv in Nordamerika.

Der Streamingdienst von Roku wird nordamerikanischer Partner der erstmals ausgetragenen. Das umstrittene Sportevent findet am 24. Mai in Las Vegas statt und soll kostenlos über den Roku Sports Channel in den USA, Kanada und Mexiko abrufbar sein. Die Veranstalter bewerben die Spiele als Wettbewerb, der die Grenzen menschlicher Leistungsfähigkeit ausloten soll. Dabei sind leistungssteigernde Substanzen unter medizinischer Aufsicht ausdrücklich erlaubt.Moderiert wird die Veranstaltung vom ehemaligen NFL-Spieler Emmanuel Acho. Als Human Enhancement Analyst fungiert der bekannte Longevity-Unternehmer Bryan Johnson. Zu den Teilnehmern gehören unter anderem Hafþór Júlíus Björnsson, bekannt aus «Game of Thrones», der britische Schwimmer Ben Proud sowie der US-Sprinter Fred Kerley. Zudem treten mit Hunter Armstrong und Tristan Evelyn auch Athleten an, die laut Veranstalter ohne Enhancement starten.Die Wettkämpfe in Schwimmen, Sprint und Gewichtheben werden in einer eigens errichteten Arena mit 2500 Plätzen auf dem Gelände von Resorts World Las Vegas ausgetragen. Für die Abschlussfeier wurde die Band The Killers angekündigt. Die Enhanced Games gelten bereits vor ihrem Start als hochumstritten. Kritiker werfen den Organisatoren vor, Doping zu normalisieren und gesundheitliche Risiken zu verharmlosen. Die Veranstalter betonen hingegen, dass alle Teilnehmer medizinisch überwacht würden und die Athleten selbst entscheiden könnten, ob sie natürlich oder im Rahmen eines klinischen Programms antreten wollen.