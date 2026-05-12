US-Fernsehen

Prime Video verlängert «Reacher» vor Start der vierten Staffel

von

Die Actionserie mit Alan Ritchson erhält bereits jetzt eine fünfte Staffel.

Prime Video hat die Verlängerung von «Reacher» um eine fünfte Staffel bekanntgegeben. Die Entscheidung fällt noch vor dem Start der vierten Runde und unterstreicht den anhaltenden Erfolg der Actionserie, die weiterhin zu den stärksten Marken des Streamingdienstes zählt.

Laut Amazon erreichte die dritte Staffel innerhalb der ersten 19 Tage weltweit 54,6 Millionen Zuschauer und war damit die erfolgreichste Staffel einer Prime-Video-Serie seit der ersten Runde von «Fallout». Die neuen Episoden der vierten Staffel basieren auf dem 13. Roman der Reihe von Autor Lee Child mit dem Titel «Gone Tomorrow». Darin gerät Jack Reacher nach einer Begegnung in der New Yorker U-Bahn in ein tödliches Komplott, das bis in höchste Machtkreise reicht.

Alan Ritchson übernimmt erneut die Hauptrolle des Jack Reacher. Neu zum Ensemble stoßen unter anderem Chris Marquette, Sydelle Noel, AGNEZ MO, Anggun, Kevin Weisman, Marc Blucas, Kevin Corrigan und Kathleen Robertson hinzu. Weitere Details zum Starttermin der vierten Staffel will Prime Video zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

Von Lee Childs weltweit beliebten Romanen bis hin zu ihrer herausragenden Verfilmung hat sich «Reacher» zu einem echten Blockbuster-Franchise entwickelt, sagte Peter Friedlander, Leiter von Global Television bei Amazon MGM Studios. Die Fähigkeit der Serie, rasante Action mit fesselnden Charaktergeschichten zu verbinden, findet weiterhin Anklang bei Millionen von Zuschauern auf der ganzen Welt. Wir freuen uns darauf, noch vor dem Start der vierten Staffel mit der fünften Staffel voranzuschreiten und auf dieser unglaublichen Dynamik aufzubauen. Wir sind unseren hervorragenden kreativen Partnern, der Besetzung und dem Team  Nick, Alan, Lee, Skydance und CBS Studios  dankbar, dass sie diese Welt weiterhin auf so mutige und fesselnde Weise zum Leben erwecken.

Kurz-URL: qmde.de/171653
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelVersant baut Portfolio mit True Crime, Sci-Fi und Live-Events ausnächster ArtikelHGTV schickt «Battle on the Beach» nach South Carolina
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

US-Fernsehen Peacock entwickelt erste Live-Action-Serie zu «Fast & Furious» US-Fernsehen USA Network schickt Tracy Spiridakos als Rangerin auf Verbrecherjagd US-Fernsehen Roku zeigt umstrittene «Enhanced Games» kostenlos US-Fernsehen HGTV schickt «Battle on the Beach» nach South Carolina US-Fernsehen Versant baut Portfolio mit True Crime, Sci-Fi und Live-Events aus US-Fernsehen Prime Video bestellt Reality-Format «Reality Retreat» mit Reality-TV-Stars US-Fernsehen «People Magazine Investigates: Surviving a Serial Killer» kehrt im Juni zurück

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung