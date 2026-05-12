Prime Video verlängert «Reacher» vor Start der vierten Staffel

Prime Video hat die Verlängerung von «Reacher» um eine fünfte Staffel bekanntgegeben. Die Entscheidung fällt noch vor dem Start der vierten Runde und unterstreicht den anhaltenden Erfolg der Actionserie, die weiterhin zu den stärksten Marken des Streamingdienstes zählt.
Laut Amazon erreichte die dritte Staffel innerhalb der ersten 19 Tage weltweit 54,6 Millionen Zuschauer und war damit die erfolgreichste Staffel einer Prime-Video-Serie seit der ersten Runde von «Fallout». Die neuen Episoden der vierten Staffel basieren auf dem 13. Roman der Reihe von Autor Lee Child mit dem Titel «Gone Tomorrow». Darin gerät Jack Reacher nach einer Begegnung in der New Yorker U-Bahn in ein tödliches Komplott, das bis in höchste Machtkreise reicht.
Alan Ritchson übernimmt erneut die Hauptrolle des Jack Reacher. Neu zum Ensemble stoßen unter anderem Chris Marquette, Sydelle Noel, AGNEZ MO, Anggun, Kevin Weisman, Marc Blucas, Kevin Corrigan und Kathleen Robertson hinzu. Weitere Details zum Starttermin der vierten Staffel will Prime Video zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.
Von Lee Childs weltweit beliebten Romanen bis hin zu ihrer herausragenden Verfilmung hat sich «Reacher» zu einem echten Blockbuster-Franchise entwickelt, sagte Peter Friedlander, Leiter von Global Television bei Amazon MGM Studios. Die Fähigkeit der Serie, rasante Action mit fesselnden Charaktergeschichten zu verbinden, findet weiterhin Anklang bei Millionen von Zuschauern auf der ganzen Welt. Wir freuen uns darauf, noch vor dem Start der vierten Staffel mit der fünften Staffel voranzuschreiten und auf dieser unglaublichen Dynamik aufzubauen. Wir sind unseren hervorragenden kreativen Partnern, der Besetzung und dem Team Nick, Alan, Lee, Skydance und CBS Studios dankbar, dass sie diese Welt weiterhin auf so mutige und fesselnde Weise zum Leben erwecken.
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