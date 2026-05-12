«People Magazine Investigates: Surviving a Serial Killer» kehrt im Juni zurück

Investigation Discovery hat eine neue Staffel von «People Magazine Investigates: Surviving a Serial Killer» angekündigt. Die zweite Runde der Reihe startet am Dienstag, den 2. Juni, um 21.00 Uhr und umfasst insgesamt sechs neue Episoden. Die Folgen werden zudem bei HBO Max verfügbar sein.
Die Produktion entsteht erneut in Zusammenarbeit mit dem True-Crime-Team des People-Magazins und widmet sich realen Geschichten von Menschen, die Begegnungen mit Serienmördern überlebt haben. In den neuen Episoden stehen unter anderem Fälle rund um John Wayne Gacy, Robert Hansen oder Carl Eugene Watts im Mittelpunkt. Laut Sender sollen exklusive Interviews mit Überlebenden, Ermittlern und Angehörigen der Opfer einen detaillierten Blick auf die Verbrechen und deren Fo
lgen ermöglichen.
Die Auftaktfolge Surviving the Butcher Baker erzählt die Geschichte von Cindy Paulson, die 1983 in Alaska dem später als Butcher Baker bekannten Serienmörder Robert Hansen entkommen konnte. Weitere Episoden beschäftigen sich unter anderem mit den Taten von John Wayne Gacy in Chicago, dem sogenannten Beauty Queen Killer Christopher Wilder sowie dem Sunday Slasher Carl Eugene Watts. Die erste Staffel der Reihe erreichte laut Nielsen-Angaben mehr als fünf Millionen Zuschauer über lineare und Streaming-Plattformen hinweg.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel