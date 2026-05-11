FOX setzt auf Nostalgie, Reality und neue Crime-Formate

Schwerpunkt

Der US-Sender baut sein Programm 2026/27 mit neuen Serienmarken, weiteren Realityformaten und einem «Baywatch»-Revival aus.

Neue Shows

FOX hat sein Programm für die Saison 2026/27 vorgestellt und setzt dabei weiterhin stark auf bekannte Marken, Event-Unterhaltung und Franchise-Ausbau. Neu im Line-up sind die Dramen «Baywatch» und «The Interrogator» sowie das Realityformat «Marriage Market». Außerdem kündigte FOX bereits Projekte für die Saison 2027/28 an, darunter eine Neuauflage von «Highway to Heaven» und das «Family Guy»-Spin-off «Stewie».Besonders prominent ist die Rückkehr von «Baywatch». Die neue Version der Kultserie soll im Januar 2027 starten. Stephen Amell übernimmt die Rolle von Hobie Buchannon, dem Sohn von Mitch Buchannon. Auch Shay Mitchell gehört zum Ensemble. Zudem kehrt David Chokachi als Cody Madison aus der Originalserie zurück. Produziert wird das Format gemeinsam von FOX Entertainment und Fremantle. Als Showrunner fungiert Matt Nix («Burn Notice»). FOX verspricht moderne Strandgeschichten mit Action, Rettungseinsätzen und zwischenmenschlichen Konflikten.Neu im Drama-Bereich ist zudem «The Interrogator». Die Thriller-Serie stammt von Stephen Fry, der zugleich die Hauptrolle übernimmt. Im Mittelpunkt steht ein ehemaliger MI6-Agent, der gemeinsam mit einem Spezialteam gefährliche Kriminelle psychologisch manipuliert und verhört. Zum Cast gehören außerdem Jenna Elfman, Michael Beach und Luke Kleintank.Im Reality-Bereich startet FOX mit «Marriage Market» ein ungewöhnliches Datingformat. Moderatorin Whitney Cummings begleitet Singles, die ihre Partnersuche komplett ihren Familien überlassen. Die Kandidaten sollen sich direkt verloben und anschließend gemeinsam mit ihren Familien testen, ob die Beziehung Bestand hat. FOX bezeichnet das Format als moderne Neuinterpretation arrangierter Ehen.Zahlreiche bestehende Formate wurden verlängert. Dazu zählen unter anderem «Hells Kitchen», «The Masked Singer», «LEGO Masters», «Special Forces: Worlds Toughest Test», «The Floor» und «Next Level Chef». Auch die fiktionalen Serien «Doc», «Memory of a Killer», «Murder in a Small Town» und «Animal Control» erhalten neue Staffeln. Für «Murder in a Small Town» stößt zudem Peter Gallagher neu zum Cast.Im Animationsbereich hält FOX ebenfalls an seinen langjährigen Marken fest. «The Simpsons» gehen in Staffel 38, «Family Guy» in Staffel 25 und «Bobs Burgers» in Staffel 17. Gleichzeitig baut FOX das «Family Guy»-Universum weiter aus: Für 2027/28 wurde bereits das Spin-off «Stewie» angekündigt, in dem das sprechende Baby eine eigene Vorschul-Abenteuerreihe erhält.Der Herbstfahrplan bleibt insgesamt klar strukturiert: Montagabends laufen zunächst «Celebrity Name That Tune» und «Celebrity Weakest Link», dienstags die Serien «Best Medicine» und «Doc». Mittwochs setzt FOX auf Gameshows mit «The Floor» und «99 To Beat», während donnerstags «Hells Kitchen» und «Special Forces» den Primetime-Abend bestimmen. Sonntags bleibt Animation das Herzstück des Programms.Unser Programm für 2026/27 spiegelt wider, was FOX am besten kann  Kreativität an erste Stelle zu setzen, mit unverwechselbaren, wiederkehrenden Serien und mutigem, charakterorientiertem Storytelling, sagte Rob Wade, CEO von FOX Entertainment. Mit einer soliden Basis aus wiederkehrenden Hits und einer sorgfältig zusammengestellten Pipeline neuer Originalserien bauen wir ein Programm auf, das ein breites Publikum anspricht, die Leistung sowohl in den USA als auch weltweit steigert und die Beständigkeit, Reichweite und Dynamik bietet, die uns für das kommende Jahr in eine starke Position bringen.20.00 Uhr «Celebrity Name That Tune»22.00 Uhr «Celebrity Weakest Link»20.00 Uhr «Best Medicine»21.00 Uhr «Doc»20.00 Uhr «The Floor»21.00 Uhr «99 to Beat»20.00 Uhr «Hells Kitchen»21.00 Uhr «Special Forces: World's Toughest Test»19.00 Uhr College Football12.00 Uhr College Basketball/Football19.00 Uhr College Football12.00 Uhr NFL19.30 Uhr NFL-Overtime20.00 Uhr «The Simpsons»20.30 Uhr «Animal Control»21.00 Uhr «Universal Basic Guys»22.00 Uhr «Grimsburg»Seit seinem Fernsehdebüt im Jahr 1989 entwickelte sichzur meistgesehenen Serie der Welt, die in mehr als 200 Ländern ausgestrahlt wurde und in ihrer Blütezeit wöchentlich über eine Milliarde Zuschauer erreichte. Ihre weltweite Beliebtheit kurbelte den Tourismus in Südkalifornien an und prägte die Strandkultur für ganze Generationen. Die neue Baywatch-Serie von FOX würdigt das bleibende Vermächtnis der Marke und verleiht ihr gleichzeitig neuen Schwung für das heutige globale Publikum. Fans können sich auf all die adrenalingeladenen Rettungsaktionen, verworrenen Beziehungen, komplizierten Chemie und Heldentaten am Strand freuen, die das Original geprägt haben  nun mit einer völlig neuen Besetzung, zeitgemäßen Kulissen, Spannungen und Herausforderungen sowie einer erneuerten Mission, die Küste Südkaliforniens zu schützen. In der neuen Baywatch-Serie tritt der wilde Charakter Hobie Buchannon (Stephen Amell) als Baywatch-Kapitän auf und tritt damit in die Fußstapfen seines legendären Vaters Mitch. Hobies Welt wird auf den Kopf gestellt, als seine Tochter Charlie Vale (Jessica Belkin) vor seiner Haustür auftaucht, begierig darauf, das Erbe der Familie Buchannon fortzuführen. In weiteren Rollen sind Shay Mitchell als Trina, Hassie Harrison als Nat, Thaddeus LaGrone als Brad, Noah Beck als Luke und Brooks Nader als Selene zu sehen. In wiederkehrenden Rollen gibt Livvy Dunne ihr Schauspieldebüt als Grace, und David Chokachi wird seine Rolle aus der Originalserie als Cody Madison wieder aufnehmen. «Baywatch» wird von FOX Entertainment und Fremantle koproduziert, wobei Matt Nix («Burn Notice») als Showrunner und ausführender Produzent fungiert. McG, Michael Berk, Greg Bonann, Doug Schwartz, Dante Di Loreto und Mike Horowitz sind als ausführende Produzenten tätig. McG führte bei der Serienpremiere Regie., ein brandneuer Spionagethriller, in dem der Schauspieler und Komiker Stephen Fry («Blackadder») die Hauptrolle spielt, das Drehbuch verfasst und als ausführender Produzent fungiert, startet in der Saison 2026/27 bei FOX. «The Interrogator» spielt in Washington, D.C., und dreht sich um den ehemaligen MI6-Agenten Conrad Henry (Fry) und sein handverlesenes Team brillanter Außenseiter. Wenn herkömmliche Methoden versagen, machen Henrys schrulliger Charme, sein überragender Intellekt und seine verblüffenden Verhaltensmanöver ihn zum einzigen Mann, der in der Lage ist, die Gedanken der gefährlichsten Verbrecher der Welt zu entschlüsseln. Lisa Ann Woodrow (Jenna Elfman) leitet Henrys Fälle. Einst ein aufstrebender Star innerhalb der CIA, geriet ihre Karriere nach einer fehlgeschlagenen Mission aus den Fugen, was sie zur D.I.A. führte, wo sie nun als Betreuerin für Henrys Team tätig ist. Obwohl sie ihn herausfordert und die beiden oft aneinandergeraten, ist Conrad ihr immer sieben Schritte voraus, während Woodrow selten mehr als fünf Schritte vor ihm liegt. Das neueste Mitglied des Teams ist Astrid (Jessica Sula), eine scharfsinnige und idealistische Kriminalpsychologin, die neu in der Welt der Spionage ist, aber ein Naturtalent. Als Henrys etwas entfremdete Tochter teilt sie seinen Instinkt, Menschen zu durchschauen, und sein Talent zur Täuschung und setzt ihre Fähigkeiten zur Verwandlung und Manipulation für das Gute ein. Louis (Michael Beach), das erste Mitglied, das Henry in sein Team holte, ist ein trocken-humorvoller AV- und IT-Experte mit einer geheimnisvollen Vergangenheit. Als echter Alleskönner ist er die Stimme in Henrys Ohr, die ihn mit Fakten und Zahlen versorgt  und sein engster Verbündeter, Vertrauter und moralischer Kompass. Voss (Luke Kleintank), ein ehemaliger Soldat der Special Forces und Whistleblower der Armee, ist einer von Henrys vertrauenswürdigen Analysten. Als ruhiger, naturverbundener Mann aus Colorado mit einem starken Moralkodex zieht er Hunde den Menschen vor  abgesehen von seiner geheimen, ungewöhnlichen Romanze, die nicht ewig geheim bleiben kann. Florence (Maria Zhang) ist die Idealistischste und Optimistischste im Team. Sie kümmert sich um alles, was mit Computern zu tun hat, vom Hacken, Sammeln und Entschlüsseln von Beweisen bis hin zum Erstellen von Fälschungen und Deepfakes, um Henrys Zielpersonen in die Irre zu führen. Sie ist eine Meisterin für vielschichtige Rätsel, eine Guruin der Spieltheorie und eine kognitive Akrobatin. Florences Verlobte Dana glaubt immer noch, dass sie in der Spieleentwicklung arbeitet, nicht im Spionagegeschäft. Sie hat diese Welten in ihrem Kopf so geschickt voneinander getrennt, dass sie sogar eine (vor allem körperliche) Affäre mit ihrem Teamkollegen Voss hat. «The Interrogator» ist eine Koproduktion von Lionsgate Television und Fox Entertainment. Das Drehbuch zur Pilotfolge stammt von Fry, überarbeitet von Matt Pyken sowie William Harper. Dan Dworkin und Jay Beattie sind ausführende Produzenten und Showrunner. Fry fungiert als ausführender Produzent neben William Harper und Paul McGuigan, der auch die Regie übernehmen wird. Darüber hinaus sind Anthony Bregman und Miriam Mintz von Likely Story, Matt Pyken, Neil Burger und Anonymous Content als ausführende Produzenten der Serie tätig.Zudem stößt der Golden-Globe- und Actor-Award-Gewinner Peter Gallagher («The O.C.») in der dritten Staffel zur Besetzung vonhinzu. Gallagher wird Rod Finayson spielen, eine charismatische, überaus unabhängige, fähige, aber unzuverlässige Figur, deren Ankunft im Yachthafen der Gibsons auf seinem geliebten Boot eine Reihe von Umwälzungen startet, mit denen sich Karl Alberg (Rossif Sutherland) und Cassandra (Kristin Kreuk) auseinandersetzen müssen. Murder in a Small Town handelt von Alberg, der in eine ruhige Küstenstadt zieht, um seine durch die Polizeiarbeit in der Großstadt strapazierte Psyche zu beruhigen. Schnell muss er feststellen, dass dieses idyllische Paradies mehr als genug Geheimnisse birgt, und er muss all seine Fähigkeiten einsetzen, die ihn zu einem Weltklasse-Detektiv gemacht haben, um die Morde aufzuklären, die selbst in dieser scheinbar idyllischen Umgebung weiterhin an seine Küste spülen. «Murder in a Small Town» wird von Sepia Films in Zusammenarbeit mit FOX Entertainment und Future Shack Entertainment produziert. Ian Weir, Amanda Tapping, Morris Ruskin und Sharon Wisnia (Mojo Global Arts), Tina Pehme und Kim Roberts (Sepia Films) sowie Jeff Wachtel und Jared Berenholz (Future Shack) sind als ausführende Produzenten tätig. Nick Orchard von Soapbox Productions (das ursprünglich die Rechte an der Buchreihe erworben hatte) fungiert ebenfalls als Produzent der Serie.FOX stellt das Dating-Konzept mit seiner gewagten neuen Serieauf den Kopf, in der echte, heiratswillige Singles die vollständige Kontrolle über ihr Liebesleben an ihre engsten Familienmitglieder abgeben, die sie auf einem Markt wie keinem anderen verheiraten! «Marriage Market» von FOX Entertainment Studios ist eine originelle, FOX-eigene Reality-Serie, deren Start für 2027 geplant ist. Moderiert von der Schauspielerin, Komikerin und Podcasterin Whitney Cummings, heißt die Serie Singles willkommen  die offiziell genug haben von Swipen, Ghosting und endlosen ersten Dates , auf einem echten Heiratsmarkt, wo sie bereit sind, etwas Radikales zu versuchen... Sie legen ihr Liebesleben in die Hände der Familienmitglieder, die sie am besten kennen, und riskieren alles für eine Chance auf die ewige Liebe  in einer arrangierten Ehe. Voller Humor, Herz, Herzschmerz und unvorhersehbaren Wendungen ist Marriage Market ein einzigartiges, fesselndes Partnervermittlungserlebnis, bei dem Familien mit einem gemeinsamen Ziel zusammenkommen: ihrem alleinstehenden Familienmitglied zu helfen, einen bedeutungsvollen, dauerhaften Partner zu finden. In dieser lebendigen, realistischen Umgebung treffen sich Familien, knüpfen Kontakte und setzen sich für ihre Liebsten ein, während diese nach dem perfekten Partner suchen. Die Regeln sind einfach. Wenn zwei Familien glauben, eine passende Verbindung gefunden zu haben, werden ihre Singles einander vorgestellt und verloben sich auf der Stelle  mit dem ultimativen Ziel, vor den Traualtar zu treten. Von da an ziehen die Paare und ihre Familien zusammen und müssen sich mit der Kompatibilität im Alltag, starken Persönlichkeiten und noch größeren Erwartungen auseinandersetzen.Zu jedem Zeitpunkt kann jede der Familien der frisch vermittelten Singles entscheiden, dass sie den Richtigen gefunden haben, oder ihren alleinstehenden Angehörigen zurück auf den Heiratsmarkt schicken, um eine weitere Chance zu erhalten, die große Liebe zu finden. Marriage Market wird von FOX Entertainment Studios produziert und weltweit von FOX Entertainment Global vertrieben. Die Serie wird von Alycia Rossiter und John Carr als ausführende Produzenten betreut, wobei Rossiter als Showrunner fungiert.In der letzten Staffel verwandelten Gordon Ramsay unddie Feiertage in ein familienfreundliches Fernseh-Highlight  sie brachen Streaming-Rekorde und lieferten unvergessliche Bäcker und Backwerke, sofortige Nostalgie, Nonstop-Action und einen Druck, wie ihn kein anderer Backwettbewerb im Fernsehen bietet. Die beliebte Köchin, Unternehmerin und TV-Persönlichkeit Carla Hall kehrt zurück, und in der zweiten Staffel stößt die preisgekrönte Konditorin und Autorin Waylynn Lucas zum Spaß hinzu. Die neue Staffel beginnt mit einer rasanten Teamvorstellung, bei der jeder Mentor einen Home--, einen Pro- und einen Social-Bäcker auswählt. Von da an entfaltet sich der Wettbewerb ganz im Stil von Next Level mit festlichem Flair, besonderen Gästen und schockierenden Wendungen mitten im Backvorgang  und sorgt dabei für die Freude, die die Feiertage unvergesslich macht. Alles gipfelt in dem anspruchsvollsten Finale der Geschichte von Backwettbewerben: der legendären Herausforderung mit der dreistöckigen Torte., das weltweit gefeierte Drama, das im Laufe seiner fünf Staffeln die Herzen des Publikums rund um den Globus erobert hat, kommt zu FOX. Der renommierte Autor und Produzent Jason Katims («Friday Night Lights») leitet diese Neuinterpretation des beliebten Fernsehklassikers, der ursprünglich vom legendären Michael Landon geschaffen wurde. Die Serie, deren Start für die Saison 202728 geplant ist, wird langjährigen Fans und einer neuen Generation die zeitlosen Themen der Reihe näherbringen: Mitgefühl, Menschlichkeit und zweite Chancen. Seit seinem Start im Jahr 1984 wurde «Highway to Heaven» zu einem kulturellen Meilenstein, der das Publikum durch seine aufbauende Erzählweise, unvergessliche Charaktere und seinen emotionalen, wohlfühlenden Geist begeisterte. Die neue Serie wird der unvergesslichen Reise eines Engels auf Probe, der auf die Erde geschickt wird, um sich seine Flügel zu verdienen, indem er Menschen in Not hilft, eine originelle Wendung verleihen. «Highway to Heaven» wird von FOX Entertainment Studios produziert und gehört dem Unternehmen. Als ausführende Produzenten fungieren Showrunner Jason Katims, Darryl Frank, Justin Falvey und Todd Cohen von Amblin Television sowie Mark Itkin und Cindy Landon von Michael Landon Productions  die Hüterin der Originalserie und Witwe des Schöpfers Michael Landon  sowie Wayne Lepoff. «Highway to Heaven» wird im FOX Television Network ausgestrahlt und weltweit von FOX Entertainment Global vertrieben.Intritt das weltweit beliebteste sprechende Baby ins Rampenlicht  mit dem neuesten «Family Guy»-Spin-off von Schöpfer Seth MacFarlane. Nachdem er aus seinem alten Kindergarten rausgeworfen wurde, muss Stewie sich in einem neuen einschreiben, der nicht gerade erstklassig ist. Dort trifft er auf eine Handvoll ihm unbekannter Kinder und eine 75-jährige Klassenschildkröte, die zu fast jedem Thema eine halbgaren Theorie parat hat. Stewie ist unglücklich, die anderen Kinder sind unglücklich, und sogar die Schildkröte ist unglücklich bis Stewie beginnt, seine bewährte Ausrüstung an Geräten auszupacken, um sie an jeden Ort in Raum und Zeit zu entführen und jeden langweiligen Schultag in ein verrücktes und surreales Abenteuer zu verwandeln. MacFarlane spricht Stewie und wird als ausführender Produzent für Fuzzy Door fungieren. Die Serie wurde von MacFarlane und Kirker Butler entwickelt, der gemeinsam mit Kara Vallow als ausführender Produzent fungiert. Butler ist als Showrunner tätig. Die Serie wird von 20th Television Animation produziert.