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Staffelfinale: So gut lief «Ein sehr gutes Quiz»

Felix Maier von 11. Mai 2026, 08:37 Uhr

Mit bisher lediglich vier Folgen ist die zweite Staffel von «Ein sehr gutes Quiz» vorbei - zumindest für den Moment. Und das Ende sorgt kaum für Freude.

Das Frühjahrs-Staffelfinale von «Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)» spielte sich auf einer Burg in Bayern ab. Im schönen Kulmbach und der nahgelegenen Plassenburg luden Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf zur gewohnt spontanten Fragerunde. Die vorherigen drei Folgen der Staffel, die erstmals den Sendeplatz auf den Sonntag legte, liefen recht gut für



Der finale gestrige Sonntag setzte der Frühjahrs-Staffel von «Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)» die Kirsche auf. Im nicht unbedingt positiven Sinne. Insgesamt holten sich Winterscheidt und Heufer-Umlauf ein Minus mit 0,63 Millionen Zuschauern ab drei Jahren, daher ergab sich eine Quote von 3,3 Prozent. Für noch weniger Gründe zum Feiern dürfte jedoch die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen gesorgt haben. Mit 0,36 Millionen werberelevanten Zuschauern verzeichnete «ESGQ» einen Reichweiten-Abfall zur Vorwoche und zudem einen Staffel-Negativ-Rekord. Die Quote von 9,7 Prozent am entsprechenden Markt lässt den Abschluss der TV-Runde außerdem in einstellige Bereiche fallen.



Bereits kurz vor Mitternacht, ab 23:35 Uhr, schaltete «Ein Experte für alles». Das Klaas-Format hielt in die Nacht hinein noch 0,20 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, 0,12 Millionen konnten der klassischen Zielgruppe zugesprochen werden. Damit beendete die rote Sieben den 10. Mai den Tag mit einem Gesamt-Marktanteil von 2,4 Prozent und einem Anteil von 6,7 Prozent am Markt der Zielgruppe. Das Frühjahrs-Staffelfinale vonspielte sich auf einer Burg in Bayern ab. Im schönen Kulmbach und der nahgelegenen Plassenburg luden Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf zur gewohnt spontanten Fragerunde. Die vorherigen drei Folgen der Staffel, die erstmals den Sendeplatz auf den Sonntag legte, liefen recht gut für ProSieben . Insgesamt dürfte man in Unterföhring mit 0,76, 0,54 und 0,70 Millionen Zuschauern vor dem Finale zufrieden gewesen sein, die Marktanteile von 3,8, 3,2 und 3,7 Prozent gehen bei der starken Sonntags-Konkurrenz aus dem Hause der blauen Eins in Ordnung. Zudem überzeugten auf ganzer Linie die Zielgruppen-Werte. 0,42, 0,43 und 0,40 Millionen Umworbene sorgten für konstant gute 10,8, 11,0 und 10,8 Prozent am entsprechenden Markt.Der finale gestrige Sonntag setzte der Frühjahrs-Staffel von «Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)» die Kirsche auf. Im nicht unbedingt positiven Sinne. Insgesamt holten sich Winterscheidt und Heufer-Umlauf ein Minus mit 0,63 Millionen Zuschauern ab drei Jahren, daher ergab sich eine Quote von 3,3 Prozent. Für noch weniger Gründe zum Feiern dürfte jedoch die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen gesorgt haben. Mit 0,36 Millionen werberelevanten Zuschauern verzeichnete «ESGQ» einen Reichweiten-Abfall zur Vorwoche und zudem einen Staffel-Negativ-Rekord. Die Quote von 9,7 Prozent am entsprechenden Markt lässt den Abschluss der TV-Runde außerdem in einstellige Bereiche fallen.Bereits kurz vor Mitternacht, ab 23:35 Uhr, schaltete ProSieben zur Wiederholung von. Das Klaas-Format hielt in die Nacht hinein noch 0,20 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, 0,12 Millionen konnten der klassischen Zielgruppe zugesprochen werden. Damit beendete die rote Sieben den 10. Mai den Tag mit einem Gesamt-Marktanteil von 2,4 Prozent und einem Anteil von 6,7 Prozent am Markt der Zielgruppe.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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