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«Kampf der RealityAllstars» weiter unter dem Mittwoch-Niveau

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Zwei neue Folgen am Mittwoch - zwei neue Folgen am Sonntag. RTLZWEI setzt voll auf «Kampf der RealityAllstars». Und fast hat der Sonntag den Mittwoch eingeholt.

Seit Mitte April gibt es bei RTLZWEI die doppelte Ladung Reality-Stoff. Jeden Mittwoch gibt es zwei neue Folgen «Kampf der RealityAllstars» und am Sonntag auch. Bisher war der Sonntag stets der "Nachzügler" und der Mittwoch sah im Vergleich besser aus. Das war auch in der vergagenen Woche so. Noch. Der Mittwoch brachte 0,50 und 0,53 Millionen Zuschauer aus Grünwald mit, die Quoten lagen bei 2,4 und 2,7 Prozent. Die beiden Sonntags-Ausgaben kamen auf 0,42 Millionen und 0,51 Millionen Zuschauer - die 21:05 Uhr-Folge ist demnach bereits besser als die 20:15 Uhr-Ausgabe vom Mittwoch. Immerhin. Aus Sicht der Quoten lohnt sich der Sonntag weiterhin eher nicht, um 20:15 Uhr kamen für Grünwald 1,9 Prozent zusammen, ab 21:05 Uhr waren es zumindest über Tagesschnitt liegende 2,4 Prozent.

In der Zielgruppe dreht sich das Spiel komplett - denn der Sonntag war bereits in der Vorwoche vor den Mittwochs-Ergebnissen. Gestern kamen für die beiden Ausgaben 0,13 und 0,16 Millionen Umworbenen zusammen, was 3,0 und 4,0 Prozent am entsprechenden Markt einbrachte. Der zurückliegende Mittwoch schaffte hier lediglich 0,12 und 0,14 Millionen und damit 3,2 und 3,8 Prozent.

Die beiden Primetime-Formate boten damit am gestrigen Sonntag die jeweils besten Zahlen am gesamten RTLZWEI-Tag. In ähnliche Bereiche der Zielgruppen-Reichweite kam man jedoch bereits am Mittag. Ab 12:15 Uhr verfolgten 0,10 Millionen Werberelevante eine Folge «X-Factor: Das Unfassbare», aus Sicht der Quote war das mit 7,7 Prozent ein deutlich größerer Erfolg!

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.
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