«Terra X History» über Kriegsverbrechen: Wenn Regeln im Krieg versagen

Mit einem politisch brisanten Thema beschließt das ZDF am Sonntag, den 14. Juni 2026, sein Abendprogramm. Um 23:45 Uhr läuft «Terra X History» mit Kriegsverbrechen Wenn der Staat zum Täter wird und nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise durch zentrale Konflikte seit dem Zweiten Weltkrieg. Im Fokus steht dabei die Frage, warum trotz internationaler Abkommen und Gerichte immer wieder schwerste Verbrechen geschehen oft ohne Konsequenzen für die Verantwortlichen.
Ausgangspunkt der Dokumentation sind die Nürnberger Prozesse von 1945, die als Meilenstein der internationalen Rechtsprechung gelten. Damals schien es möglich, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit konsequent zu verfolgen. Doch die Hoffnung auf eine dauerhafte Abschreckung erfüllte sich nur bedingt. In den Jahrzehnten danach kam es immer wieder zu Massakern, Vertreibungen und systematischen Menschenrechtsverletzungen von Vietnam über Ruanda bis hin zu den Kriegen im ehemaligen Jugoslawien.
Auch aktuelle Konflikte werden einbezogen. Der Film zeigt, wie sich Muster von Gewalt wiederholen und staatliche Akteure trotz bestehender Regeln Grenzen überschreiten. Beispiele wie Bombardierungen von Städten oder gezielte Angriffe auf Zivilisten verdeutlichen, wie fragil das sogenannte Recht im Krieg in der Praxis ist. Gleichzeitig wird thematisiert, wie politische Interessen und Machtstrukturen eine juristische Aufarbeitung häufig verhindern. Am Ende stellt «Terra X History» eine grundlegende Frage nach der Wirksamkeit internationaler Institutionen. Trotz des Internationalen Strafgerichtshofs bleiben viele Täter unbehelligt geschützt durch politische Allianzen oder fehlenden Willen zur Strafverfolgung. Die Dokumentation zeichnet damit ein ernüchterndes Bild und regt zur Diskussion über die Grenzen des Völkerrechts an.
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