Sky verlängert «Saturday Night Live UK» um zweite Staffel

Sky hat eine zweite Staffel von «Saturday Night Live UK» bestellt. Wie der Sender am Donnerstag bekanntgab, umfasst die neue Runde erneut zwölf Episoden, die zwischen Herbst 2026 und Anfang 2027 ausgestrahlt werden sollen. Die Sendung bleibt bei Sky One sowie dem Streamingdienst NOW beheimatet. Produziert wird «Saturday Night Live UK» von UTAS UK und Broadway Video. Michaels fungiert weiterhin als Executive Producer. Sky gehört wie NBC zum Kabelnetzbetreiber Comcast.
Die Verlängerung erfolgt noch vor dem Finale der ersten Staffel. In den vergangenen Wochen traten unter anderem Tina Fey, Jamie Dornan, Riz Ahmed, Jack Whitehall, Nicola Coughlan und Aimee Lou Wood als Hosts der Live-Comedyshow auf. Noch ausstehend sind die letzten beiden Episoden der ersten Staffel: Am 9. Mai übernimmt Hannah Waddingham die Moderation mit Musiker Myles Smith als Gast, ehe am 16. Mai Ncuti Gatwa gemeinsam mit Holly Humberstone das Staffelfinale präsentiert.
Lorne Michaels, ausführender Produzent, sagte: Ich bin unglaublich stolz auf unser Team und die Show. Sie wird von Woche zu Woche besser. Ich bin Dana Strong und Sky dankbar, dass sie an «SNL UK» geglaubt und die Show unterstützt haben. Ich freue mich auf die kommende Staffel.
Phil Edgar Jones OBE, Executive Director von Unscripted Originals bei Sky, sagte: Man kann wohl mit Fug und Recht sagen, dass viele bezweifelt haben, dass «SNL» in Großbritannien funktionieren würde, aber dank Lorne Michaels, seinem langjährigen «Saturday Night Live»-Produktionsteam und UTAS UK sowie unserer brillanten Besetzung und unseren Autoren ist «SNL UK» die meistdiskutierte Show des Jahres bei Sky. Sie ist mittlerweile fester Bestandteil der kulturellen Diskussion, und wir freuen uns riesig, dass die Show im Herbst zurückkehrt und unserem Publikum jeden Samstagabend live aus London Lachen und Unfug beschert!
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