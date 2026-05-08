Prime Video erweitert Cast von «We Were Liars» für zweite Staffel

US-Fernsehen

Josh Dallas und Peyton List gehören zu den sechs neuen Hauptdarstellern der Serienfortsetzung.

Prime Video hat sechs neue Hauptdarsteller für die zweite Staffel vonverpflichtet. Neu zum Ensemble stoßen Josh Dallas, Costa DAngelo, Parker Lapaine, Peyton List, Elysia Roorbach und Madison Wolfe. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von E. Lockhart.Die zweite Staffel erzählt die Geschichte rund um Cadence weiter, die nach Beechwood Island zurückkehrt, um sich den Geheimnissen ihrer Familie zu stellen. Parallel dazu blickt die Handlung auf den Sommer 1999 zurück, in dem die jungen Sinclair-Schwestern Carrie, Penny und Bess mit erster Liebe, Rivalitäten und sogar Mord konfrontiert werden. Die neuen Darsteller verkörpern dabei überwiegend jüngere Versionen zentraler Figuren.Josh Dallas übernimmt die Rolle des jungen Harris, eines ehrgeizigen Familienvaters aus einer einflussreichen Dynastie. Peyton List spielt die junge Tipper, die als elegante Matriarchin einer wohlhabenden Familie beschrieben wird. Elysia Roorbach verkörpert die junge Penny, Madison Wolfe die junge Bess und Parker Lapaine die junge Carrie. Costa DAngelo übernimmt mit Pfeff eine mysteriöse neue Figur, die das Leben der Sinclair-Schwestern durcheinanderbringt.Hinter der Serie stehen erneut die Showrunnerinnen Julie Plec und Carina Adly MacKenzie, die bereits durch Serien wie «The Vampire Diaries», «The Originals» und «Roswell, New Mexico» bekannt wurden. Produziert wird «We Were Liars» von Universal Television und Amazon MGM Studios. Ein Starttermin für die zweite Staffel wurde bislang noch nicht bekanntgegeben.