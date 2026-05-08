US-Fernsehen

Peacock entwickelt Murder-Mystery-Serie «Keep Your Friends Close»

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Die neue Serie dreht sich um einen Mord in einem exklusiven Mütterclub in West Hollywood.

Der Streamingdienst Peacock arbeitet an der neuen Murder-Mystery-Serie «Keep Your Friends Close». Das Projekt stammt von Autor und Executive Producer Leo Richardson, der zuletzt als Co-Executive Producer an der Hulu-Serie «Tell Me Lies» beteiligt war. Auch Schauspielerin Garcelle Beauvais gehört zum Produktionsteam. Produziert wird die Serie gemeinsam mit FilmNation und Universal Television.

Im Zentrum der Handlung steht der Mord an der Präsidentin des West Hollywood Moms Club. Nach ihrem Tod geraten sämtliche Freundinnen und Mitglieder des exklusiven Clubs unter Verdacht. Ein desillusionierter Ermittler versucht schließlich mit allen Mitteln, den Täter zu entlarven. Peacock setzt damit erneut auf ein Genre, das zuletzt bei Streamingdiensten und Networks große Erfolge feierte.

Leo Richardson arbeitete zuvor unter anderem an Serien wie «You», «Katy Keene», «Star» und der BBC-Produktion «Eastenders». Parallel zu «Keep Your Friends Close» entwickelt er derzeit weitere Projekte, darunter die Dramedy «Marbs» für ITV sowie die Young-Adult-Serie «Nightshade» für Amazon UK. Garcelle Beauvais war zuletzt nicht nur als Darstellerin, sondern verstärkt auch als Produzentin aktiv. Zu ihren jüngsten Projekten zählen die Lifetime-Filme «Terry McMillan Presents: Tempted 2 Love» und «Taken at a Truck Stop: A Black Girl Missing Movie». Außerdem wird sie erneut in der finalen Staffel der Netflix-Serie «Survival of the Thickest» zu sehen sein. Bekannt wurde Beauvais unter anderem durch Rollen in «Der Prinz von Bel-Air», «The Jamie Foxx Show» sowie Filmen wie «Spider-Man: Homecoming» und «Coming 2 America».

Kurz-URL: qmde.de/171565
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