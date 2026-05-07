Nexstar erhöht Gewinne deutlich

Wirtschaft

Das Unternehmen trotzt dem allgemeinen Branchentrend und kann sogar im Werbebereich punkten.

Das Medienunternehmen Nexstar hat am Donnerstag die Zahlen des ersten Quartals veröffentlicht. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich von 1,234 Milliarden US-Dollar auf 1,396 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen verbesserte sich von 381 auf 470 Millionen US-Dollar. Das Nettoeinkommen wuchs von 97 auf 160 Millionen US-Dollar.Hinter dem Nachrichtensender NewsNation und dem Network The CW hat das Unternehmen seine Hausaufgaben gemacht. So hat die Firmenleitung den früheren Seriensender auf Sport getrimmt, sodass schon bald die Gewinnzone erreicht wird. Mit Live-Sport verbucht The CW auch bessere Zuschauerzahlen als mit fiktionalen Inhalten. Die Werbeerlöse verbesserten sich um fast 20 Prozent, der Umsatz lag bei 548 Millionen US-Dollar; im Vorjahreszeitraum wurden 460 Millionen US-Dollar erzielt. Außerdem verbesserte sich der Umsatz bei der Distribution von 762 auf 837 Millionen US-Dollar.Firmengründer Perry A. Sook sagte: Nächsten Monat jährt sich die Gründung von Nexstar zum dreißigsten Mal  eine Reise, die mit einem einzigen Sender in Scranton, Pennsylvania, begann. Auch wenn sich die Medienlandschaft seitdem dramatisch verändert hat, ist meine Überzeugung, dass lokaler Journalismus für die Demokratie unverzichtbar ist, unverändert geblieben. Seit jeher und bis heute ist es die Mission von Nexstar, Gemeinden jeder Größe erstklassige Programme, faktenbasierte Berichterstattung und innovative digitale Lösungen für unsere Zuschauer und Werbekunden zu bieten. Während wir gewachsen sind, hat sich die Reichweite der großen Tech-Unternehmen und der traditionellen Medienkonzerne exponentiell vergrößert. Auch heute noch erreichen wir nicht ihre allgegenwärtige Reichweite und verfügen nur über einen Bruchteil ihrer Ressourcen, was sich direkt auf unsere Wettbewerbsfähigkeit auswirkt. Unsere Übernahme von TEGNA ist ein entscheidender Schritt, um unsere Zukunft zu sichern und zu gewährleisten, dass wir der Öffentlichkeit diese unverzichtbaren Dienste weiterhin anbieten können.Weiter heißt es: Während wir uns weiterhin für diese Transaktion einsetzen, liegt unser Hauptaugenmerk auf operativer Exzellenz  dem historischen Markenzeichen von Nexstar. Unsere Leistung im ersten Quartal unterstreicht dieses Engagement, da wir einen Rekord-Nettoumsatz erzielten und die Konsensprognosen übertrafen. NewsNation festigte erneut seine Position als das am schnellsten wachsende werbefinanzierte Kabelnetzwerk und belegte im ersten Quartal Platz 35 bei den Zuschauerzahlen in der Primetime. Darüber hinaus setzt The CW seinen Kurs in Richtung Rentabilität fort, wobei Sportprogramme im Jahr 2026 fast die Hälfte der gesamten Sendezeit des Netzwerks ausmachen werden.