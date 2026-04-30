Apple wächst mit Dienstleistungen auf 30,976 Milliarden

Wirtschaft

Der Streamingdienst Apple TV und die weiteren Service-Einheiten erzielten im ersten Quartal des Jahres einen neuen Rekord.

Am Donnerstag veröffentlichte Apple im kalifornischen Cupertino die Quartalszahlen. Damit schloss sich das Unternehmen anderen Unternehmen an und präsentierte positive Ergebnisse. So stieg der Umsatz von 95,359 auf 11,184 Milliarden US-Dollar und der Gewinn vor Steuern von 29,310 auf 35,833 Milliarden in den ersten drei Monaten. Das Nettoeinkommen wuchs von 24,78 auf 29,58 Milliarden US-Dollar.Der Umsatz mit Dienstleistungen wie Apple TV, die nicht weiter detailliert aufgeschlüsselt werden, erhöhte sich von 26,645 auf 30,976 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz mit Produkten legte von 68,714 auf 80,208 Milliarden US-Dollar zu. Der Umsatz des iPhones verbesserte sich von 46,841 auf 56,994 Milliarden US-Dollar, der Mac wuchs von 7,949 auf 8,399 Milliarden und der Umsatz des iPads vergrößerte sich von 6,402 auf 6,914 Milliarden US-Dollar. Mit Wearables, Home und Accessories legte Apple von 7,522 auf 7,901 Milliarden US-Dollar zu.Der Umsatz in den amerikanischen Ländern verbesserte sich von 40,315 auf 45,093 Milliarden US-Dollar und der europäische Markt wuchs von 24,454 auf 28,055 Milliarden US-Dollar. Das Geschäft in China wuchs von 16,002 auf 20,497 Milliarden US-Dollar und in Japan von 7,298 auf 8,401 Milliarden US-Dollar. Der übrige asiatische Markt verbesserte sich von 7,290 auf 9,138 Milliarden US-Dollar.Apple ist stolz darauf, heute das beste März-Quartal aller Zeiten mit einem Umsatz von 111,2 Milliarden US-Dollar und einem zweistelligen Wachstum in allen geografischen Segmenten vermelden zu können, sagte Tim Cook, CEO von Apple. Das iPhone erzielte einen Umsatzrekord im März-Quartal, angetrieben von der außerordentlichen Nachfrage nach der iPhone-17-Produktreihe. Im Laufe des Quartals verzeichneten die Dienstleistungen einen weiteren Allzeitrekord und wir freuten uns, bemerkenswerte neue Produkte in unser bisher stärkstes Sortiment aufzunehmen. Dazu gehörten das iPhone 17e und das iPad Air mit M4-Chip sowie die Einführung des MacBook Neo, das Kunden auf der ganzen Welt begeistert.Kevan Parekh, Apples CFO, fügte hinzu: Unsere starke Geschäftsentwicklung im März-Quartal generierte einen operativen Cashflow von über 28 Milliarden US-Dollar und führte zu neuen Rekorden sowohl beim operativen Cashflow als auch beim Gewinn pro Aktie. Die anhaltend starke Kundennachfrage nach unseren Produkten und Dienstleistungen hat uns erneut dabei geholfen, einen neuen Allzeit-Höchststand bei unserer installierten Basis aktiver Geräte in allen wichtigen Produktkategorien und geografischen Segmenten zu erreichen.