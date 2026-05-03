«Ostfriesensturm» braust nach vorne

Das ZDF wird seine Samstag-Abende mit wenigen Ausnahmen (Quiz-Champion) in der Regel wieder mit neuen Kriminalfilmen bestreiten. Der Fall war dies auch am gestrigen Samstag, 2. Mai 2026, 20.15 Uhr. Dann kam nämlich der Film «Ostfriesensturm» auf die Schirme. Verfasst wurde das Drehbuch dazu nach dem gleichnamigen Roman von Klaus-Peter Wolf. Im Streaming steht der Krimi bereits ab 28. März zu Verfügung.
Blickt man auf die Sehbeteiligung des frischen Falls , kann eine standesgemäße Performance attestiert werden insgesamt verblieb man zwar mit 4,69 Millionen etwas unter fünf Millionen, es langte aber dennoch zu sehr starken 24,9 Prozent Marktanteil - klar die Primetime-Führung beim Gesamtpublikum. Anzumerken ist, dass die Reichweite auch durch die hohen Außentemperaturen etwas gedrosselt worden sein könnte. Beim jüngeren Publikum war indes eine annehmbare Resonanz zu spüren, der sich in vernünftigen 8,5 Prozent äußerte, wofür an diesem Abend aber bereits moderate 0,23 Millionen ausreichten. Anschließend holte das «Heute Journal» weiter stolze 3,45 Millionen Menschen bei lobenswerten 18,4 Prozent Anteil am Gesamtmarkt. Von den 14-49-Jährigen waren es gar gesteigerte und letztlich erfreulich zweistellige 10,1 Prozent, weil die Reichweite in dieser Altersklasse auf 0,34 Millionen angehoben wurde.
Werfen wir noch einen Blick auf den Vorabend von VOX, weil hier auch frischer Stoff lief: Dort wird nämlich aktuell die neue Staffel der Helpdoku «Die Pferdeprofis» gezeigt. Die Daten von gestern 19.10 Uhr lösten die Hoffnung auf einen gelungenen Staffelverlauf aber nicht mehr so wirklich ein. Sie wiesen einen blassen Anteil in Höhe 5,5 Prozent auf, der aus 0,10 Millionen resultierte - zum Staffelstart lag man immerhin noch bei sieben Prozent. Die Älteren waren auch nur in verhaltener Anzahl vertreten: Sie schalteten nur zu 3,7 Prozent (0,54 Millionen) ein. Die parallele Bundesliga-Konkurrenz war aber auch sehr stark.
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