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3sat setzt an Pfingstmontag auf großen Karl-May-Marathon

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Vom frühen Morgen bis tief in die Nacht zeigt der Kultursender Klassiker des Abenteuer- und Westernkinos.

Zum Pfingstmontag stellt 3sat sein komplettes Tagesprogramm unter ein klares Motto: Western, Abenteuer und Klassiker nach Motiven von Karl May. Der Sender präsentiert damit eine umfangreiche Programmschiene, die sich über nahezu 24 Stunden erstreckt und zahlreiche bekannte Titel vereint.

Den Auftakt macht bereits ab 06:20 Uhr der vierteilige Mehrteiler «Lederstrumpf» aus dem Jahr 1969. Die Produktion, die einst vom ZDF ausgestrahlt wurde, wird in voller Länge gezeigt: Auf Der Wildtöter folgen im weiteren Verlauf des Vormittags Der letzte Mohikaner, Das Fort am Biberfluss sowie Die Prärie. Damit setzt 3sat zunächst auf klassische Abenteuergeschichten, die lose auf den Romanen von James Fenimore Cooper basieren, stilistisch aber stark an die Karl-May-Welt angelehnt sind.

Ab dem Mittag rücken dann verstärkt echte Karl-May-Verfilmungen in den Fokus. Um 12:15 Uhr startet der Zweiteiler «Winnetous Rückkehr», der bis in den frühen Nachmittag hinein läuft. Im Anschluss folgt um 15:10 Uhr «Durchs wilde Kurdistan», ehe um 16:50 Uhr «Im Reiche des Silbernen Löwen» gezeigt wird. Beide Filme zählen zu den weniger bekannten, aber dennoch prägenden Adaptionen der Karl-May-Romane und erweitern den Blick über die klassischen Winnetou-Geschichten hinaus.

Am frühen Abend setzt 3sat die Reihe mit «Der Schut» fort, bevor zur Primetime um 20:15 Uhr einer der populärsten Filme des Genres auf dem Programm steht: «Old Shatterhand». Der Film, der zu den bekanntesten Karl-May-Adaptionen zählt, markiert den Höhepunkt des Tages. Direkt im Anschluss folgt mit «Winnetou und sein Freund Old Firehand» ein weiterer Klassiker, der die vertraute Mischung aus Freundschaft, Abenteuer und Westernromantik bietet. Auch nach 23:00 Uhr bleibt das Thema bestehen: Mit einer weiteren Ausstrahlung von «Der Schut» sowie nächtlichen Wiederholungen von «Durchs wilde Kurdistan» und «Im Reiche des Silbernen Löwen» zieht sich der Karl-May-Schwerpunkt bis in die frühen Morgenstunden des Folgetages.

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