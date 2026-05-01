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«Soccer Meets America»: Roku zeigt neue Fußball-Doku ab Anfang Mai

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Die Serie beleuchtet den Aufstieg des Fußballs in den USA  von Krisenzeiten bis zur Weltbühne.

Der Streamingdienst The Roku Channel bringt am 3. Mai 2026 eine neue Sportdokumentation an den Start: «Soccer Meets America» soll kostenlos abrufbar sein und zeichnet die Entwicklung des Fußballs in den Vereinigten Staaten nach. Verantwortlich für das Projekt ist Phil Wall, der als Creator, Regisseur und Showrunner fungiert. Produziert wurde die Serie von Vox Creative in Zusammenarbeit mit Verizon. Wall ist vor allem für dokumentarische Arbeiten bekannt, die persönliche Geschichten mit größeren gesellschaftlichen Entwicklungen verknüpfen.

Die Serie widmet sich der Frage, wie sich der Sport über Jahrzehnte hinweg von einer Randsportart zu einem festen Bestandteil der amerikanischen Sportkultur entwickelt hat. Dabei spannt «Soccer Meets America» den Bogen von den Krisenjahren der 1980er-Jahre, in denen professionelle Ligen zusammenbrachen, bis hin zur wachsenden Bedeutung des Fußballs im Vorfeld der FIFA World Cup 2026.

Im Zentrum stehen Interviews mit ehemaligen Spielern und Funktionären, die die Entwicklung des Sports aus nächster Nähe erlebt haben. Zu den Gesprächspartnern zählen unter anderem Chris Henderson, John Harkes und Mike Sorber sowie Funktionäre wie Alan Rothenberg und Trainer Bruce Arena.



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