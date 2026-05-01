3sat schickt Zuschauer auf Zeitreise im Luxuszug

Der Kultursender 3sat lädt am Freitag, 12. Juni 2026, zu einer besonderen Zeitreise ein und zeigt ab 15.15 Uhr die vierteilige Dokumentationsreihe «Orient-Express». Die Erstausstrahlung zeichnet die legendäre Route des berühmtesten Luxuszugs Europas nach von London bis nach Istanbul und verbindet historische Einordnung mit einer Reise entlang der heutigen Streckenführung.
Die erste Etappe Von England nach Frankreich führt von London an die englische Südküste, wo einst die elegante Gesellschaft in Zubringerzügen Richtung Kontinent aufbrach. Nach der Überfahrt per Fähre erreichen die Reisenden Paris in den 1920er-Jahren eine der aufregendsten Metropolen der Welt und ein zentraler Anlaufpunkt für die Passagiere des Orient-Express. Orte wie das Moulin Rouge stehen dabei exemplarisch für das kulturelle Leben jener Zeit. Historiker und Experten zeichnen ein Bild von einer Reise, die nicht nur luxuriös, sondern auch politisch und gesellschaftlich aufgeladen war.
Zu den schillernden Figuren, die mit dem Zug unterwegs waren, zählen unter anderem Agatha Christie, deren berühmte Kriminalgeschichte «Mord im Orient-Express» bis heute eng mit dem Mythos verbunden ist, sowie der einflussreiche Waffenhändler Basil Zaharoff. Die Dokumentation zeigt, dass der Zug nicht nur ein Symbol für Eleganz war, sondern auch ein Ort, an dem sich Macht, Intrigen und internationale Beziehungen kreuzten.
Im weiteren Verlauf nimmt die Reihe das Publikum mit auf die komplette historische Strecke: Von Frankreich geht es nach Österreich, weiter über Ungarn und Bulgarien bis in die Türkei. Jede Etappe beleuchtet nicht nur geografische und kulturelle Besonderheiten, sondern auch die Bedeutung des Orient-Express als verbindendes Element zwischen West- und Osteuropa. Gleichzeitig wird immer wieder zwischen Vergangenheit und Gegenwart gewechselt, wodurch ein vielschichtiges Bild entsteht, das die damalige Reiseerfahrung mit heutigen Perspektiven verknüpft.
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