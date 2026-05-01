ZDF-Nachtprogramm: Doku-Dreierpack über Big Tech und Social Media

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, den 28. Mai, widmet sich das ZDF ausführlich den Schattenseiten der digitalen Welt. Ab 00:45 Uhr zeigt der Sender zunächst «Die gefährlichsten Firmen der Welt: Big Tech Der Aufstieg der Datenkraken», ehe um 01:30 Uhr mit «Big Tech: Milliarden, Manipulation, Macht» die zweite Folge folgt. Im Anschluss steht um 02:15 Uhr zudem die Wiederholung von «Die Wahrheit über Social Media mit Jochen Breyer» auf dem Programm.
Die erste Dokumentation von Jens Strohschnieder zeichnet den Aufstieg der großen Technologiekonzerne nach. Unternehmen wie Google, Facebook und Amazon entwickelten sich demnach nicht nur durch technische Innovationen, sondern vor allem durch die gezielte Nutzung personenbezogener Daten zu globalen Machtzentren. Bereits früh hätten sie psychologische Mechanismen genutzt, um das Verhalten ihrer Nutzer zu beeinflussen und Daten zum zentralen Geschäftsmodell zu machen. Der Film spannt dabei den Bogen von den Anfängen im Silicon Valley der 1970er-Jahre bis hin zu den heutigen Plattformmonopolen.
Die zweite Folge vertieft diese Analyse und richtet den Fokus auf die politische Dimension der Datenmacht. Sie zeigt, wie Algorithmen zunehmend beeinflussen, welche Inhalte Menschen sehen und welche Meinungen sich daraus entwickeln. Anhand konkreter Beispiele wird deutlich, wie Daten in Wahlkämpfen eingesetzt wurden und wie sich politische Kommunikation verändert hat. Fälle wie Cambridge Analytica verdeutlichen, wie gezielt Nutzerprofile erstellt und Emotionen angesprochen werden können, um politische Entscheidungen zu beeinflussen. Zum Abschluss greift das ZDF thematisch passend auf eine aktuelle Produktion zurück: «Die Wahrheit über Social Media mit Jochen Breyer». In der Dokumentation untersucht Jochen Breyer, welche Auswirkungen soziale Netzwerke insbesondere auf Kinder und Jugendliche haben.
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