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Wenig Interesse an «Kampf der RealityAllstars»

Fabian Riedner von 30. April 2026, 08:32 Uhr

Die Show mit Arabella Kiesbauer kann sich am Mittwoch teilweise durchsetzen. Star des Abends war «Naked Attraction» mit 0,50 Millionen Zusehern.

Der Fernsehsender «Kampf der Realitystars» nicht nur am Mittwoch-, sondern auch am Sonntagabend. Dort schalteten zuletzt nur noch 0,39 und 0,43 Millionen Zuschauer ein, obwohl am Mittwoch zuletzt 0,50 und 0,60 Millionen dabei waren. Die zwei neuen Geschichten sicherten sich am Mittwoch 0,40 sowie 0,50 Millionen Fernsehzuschauer, das führte zu 1,9 und 2,6 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,13 und 0,16 Millionen ermittelt, sodass 3,8 und 4,2 Prozent eingefahren wurden.



Eine neue Folge von «Naked Attraction - Dating hautnah» bescherte RTLZWEI im Anschluss mit Jan aus Köln 0,50 Millionen Fernsehzuschauer. Für einige Zuschauer war der Protagonist nicht neu, denn er hat bereits in einer anderen Fernsehshow mitgewirkt. Die einstündige Show mit Julian F.M. Stöckel brachte 2,6 Prozent. Bei den Umworbenen wurden 0,16 Millionen gezählt, was zu 4,2 Prozent führte.



Im Anschluss kramte

Der Fernsehsender RTLZWEI sendet ohne wirklichen Druck seine erfolgreiche Shownicht nur am Mittwoch-, sondern auch am Sonntagabend. Dort schalteten zuletzt nur noch 0,39 und 0,43 Millionen Zuschauer ein, obwohl am Mittwoch zuletzt 0,50 und 0,60 Millionen dabei waren. Die zwei neuen Geschichten sicherten sich am Mittwoch 0,40 sowie 0,50 Millionen Fernsehzuschauer, das führte zu 1,9 und 2,6 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,13 und 0,16 Millionen ermittelt, sodass 3,8 und 4,2 Prozent eingefahren wurden.Eine neue Folge vonbescherte RTLZWEI im Anschluss mit Jan aus Köln 0,50 Millionen Fernsehzuschauer. Für einige Zuschauer war der Protagonist nicht neu, denn er hat bereits in einer anderen Fernsehshow mitgewirkt. Die einstündige Show mit Julian F.M. Stöckel brachte 2,6 Prozent. Bei den Umworbenen wurden 0,16 Millionen gezählt, was zu 4,2 Prozent führte.Im Anschluss kramte RTLZWEI eine alte Ausgabe aus dem Jahr 2017 heraus. Dort war unter anderem die frühere wie auch noch aktuelle Pornodarstellerin Holly zu Gast. Die Sendung wollten sich noch einmal 0,39 Millionen Menschen nicht entgehen lassen, das brachte einen Marktanteil von 2,8 Prozent. Zu den Umworbenen gehörten 0,08 Millionen, das führte zu 4,5 Prozent. Im Anschluss erreichten die Wiederholungen nur noch 1,8 und 1,1 Prozent in der Zielgruppe.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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