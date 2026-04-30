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«Joko & Klaas gegen ProSieben» startet mit 0,70 Millionen

Fabian Riedner von 30. April 2026, 08:25 Uhr

Im Anschluss konnte «Schäm dich Reich!» mit den Wolter-Zwillingen nicht funktionieren.

Sechs neue Folgen hat «Joko & Klaas gegen ProSieben» angekündigt. Dieses Mal holte Steven Gätjen die Prominenten Edin Hasanovic, Katrin Bauerfeind, Sandy Mölling und Jessica Wahls auf die Bühne. Joachim Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf konnten allerdings nicht gewinnen. Deshalb spielt Steven Gätjen erstmals mit mit, die Musikerin Nina Chuba übernimmt die Moderation. Die erste Folge verbuchte nur noch 0,70 Millionen Fernsehzuschauer und sicherte sich überdurchschnittliche 3,9 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden zwar nur 0,39 Millionen erreicht, das führte aber zu 11,9 Prozent. Von früheren Werten wie vor einem oder zwei Jahren ist die Sendung allerdings weit entfernt.



«Schäm dich Reich!» startete ab 23.20 Uhr bei ProSieben und ist ein neuer Versuch, Benni und Dennis Wolter eine Show im Fernsehen zu geben. Doch auch dieses Mal kamen die Entertainment-Zwillinge, die noch bei FUNK funktionieren, auf keinen grünen Zweig. Die neue Sendung debütierte mit lediglich 0,17 Millionen Fernsehzuschauern, sodass man auf schreckliche 1,9 Prozent Marktanteil kam. Bei den jungen Erwachsenen standen 0,09 Millionen auf der Uhr, das führte zu 4,8 Prozent.



Der «The Taste»-Spin-off «Promi Taste» bleibt eine herbe Enttäuschung für die ProSieben-Schwester

Sechs neue Folgen hat ProSieben für die neunte Staffel vonangekündigt. Dieses Mal holte Steven Gätjen die Prominenten Edin Hasanovic, Katrin Bauerfeind, Sandy Mölling und Jessica Wahls auf die Bühne. Joachim Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf konnten allerdings nicht gewinnen. Deshalb spielt Steven Gätjen erstmals mit mit, die Musikerin Nina Chuba übernimmt die Moderation. Die erste Folge verbuchte nur noch 0,70 Millionen Fernsehzuschauer und sicherte sich überdurchschnittliche 3,9 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden zwar nur 0,39 Millionen erreicht, das führte aber zu 11,9 Prozent. Von früheren Werten wie vor einem oder zwei Jahren ist die Sendung allerdings weit entfernt.startete ab 23.20 Uhr bei ProSieben und ist ein neuer Versuch, Benni und Dennis Wolter eine Show im Fernsehen zu geben. Doch auch dieses Mal kamen die Entertainment-Zwillinge, die noch bei FUNK funktionieren, auf keinen grünen Zweig. Die neue Sendung debütierte mit lediglich 0,17 Millionen Fernsehzuschauern, sodass man auf schreckliche 1,9 Prozent Marktanteil kam. Bei den jungen Erwachsenen standen 0,09 Millionen auf der Uhr, das führte zu 4,8 Prozent.Der «The Taste»-Spin-offbleibt eine herbe Enttäuschung für die ProSieben-Schwester Sat.1 . Die ersten drei Folgen erreichten maximal 0,77 Millionen Zuschauer, wovon 0,20 Millionen zu den Umworbenen gehörten. Die Show mit Jeanette Biedermann, Martina Voss-Tecklenburg, Melody Haase, Jenny Elvers, Kathrin Menzinger, Elmar Paulke, Andreas Hoppe, Jan Hofer, Simon Pearce, Paul Cooks, Ben Blümel und Jochen Schropp war nicht nur drittklassig besetzt, sondern holte auch nur viertklassige Werte. 0,77 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sahen zu, der Marktanteil lag bei 4,4 Prozent. Die 205-minütige Show zählte 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährige, sodass Sat.1 auf 6,8 Prozent kam.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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