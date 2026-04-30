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OBI-Werbefilm bringt RTL 1,05 Millionen

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Im Anschluss versuchte Steffen Hallaschka mit «stern tv» zu überzeugen. Das Monica-Lierhaus-Interview mit Jürgen Klismann holte nur 3,6 Prozent bei den Umworbenen.

Die neuen «Inside»-Ausgaben von RTL sind ein Erfolg: Die zweistündige Reportage-Reihe startete mit 1,42 Millionen Zuschauern über IKEA, ehe der Kreuzfahrtriese AIDA 2,35 Millionen Zuschauer abholte. Bei den Umworbenen wurden 0,50 sowie 0,75 Millionen Zuschauer erreicht. Mit einer Supermarkt-Dokumentation holte RTL gegen das DFB-Pokal-Halbfinale 1,40 Millionen Zuschauer, das Bayern-Spiel drückte die Quote bei den Umworbenen auf neuneinhalb Prozent.

«Inside OBI - Die Geheimnisse des Baumarktgiganten» begleitete Reporter Ralf Herrmann in die Welt des Baumarktes. Der RTL-Reporter hilft einer Familie, den Garten frühlingsfit zu machen, testet Baumarkt-Kleber im Härtetest und trifft einen Jungen, der aus OBI-Material eine eigene Achterbahn gebaut hat. Dieses Unterfangen verfolgten allerdings nur 1,05 Millionen Fernsehzuschauer, der unkritische Bericht holte sich einen Marktanteil von 5,2 Prozent. Bei den Umworbenen waren 0,50 Millionen dabei, der Marktanteil lag bei guten 13,7 Prozent.

Zwischen 22.15 und 00.00 Uhr sicherte sich «stern TV» mit den Themen Fensterputzroboter, Drogen-Umschlagspunkt Hamburg-Phönix, die neue Gesundheitsreform und ein Update vom Wal Timmi 0,86 Millionen Zuschauer. Das Format mit Steffen Hallaschka fuhr einen Marktanteil von 6,8 Prozent ein. Bei den jungen Leuten wurden 0,24 Millionen gezählt, was 9,4 Prozent brachte.

Das «RTL Nachtjournal» sicherte sich 0,65 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die Nachrichten aus Köln verbuchten 9,7 Prozent. Unter den jungen Erwachsenen wurden 0,13 Millionen gezählt, was zu 9,0 Prozent Marktanteil führte. Bei «RTL Nachtjournal Spezial» interviewte Monica Lierhaus den früheren Nationaltrainer Jürgen Klinsmann, der von Südkorea vorzeitig entlassen wurde. Das Gespräch verfolgten 0,31 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 5,6 Prozent. Bei den Umworbenen wurden 0,04 Millionen verbucht, der Marktanteil belief sich auf 3,6 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.
Kurz-URL: qmde.de/171306
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