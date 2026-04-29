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Musik: Frühlingsgefühle schlagen Unheilig

Fabian Riedner von 29. April 2026, 08:15 Uhr

Am Dienstag moderierte Laura Wontorra die erste «Deutschland sucht den Superstar»-Live-Ausgabe, während bei VOX «Sing meinen Song» mit Unheilig weiterging.

Alea iacta est: Lex Spielhaupter, Constance Dizendorf, Menowin Fröhlich, Valentina Wagner, Maric Verch, Kadischa Weiss, Abii Faizan, Paco Lazar Simic, Peter Heimerdinger, Noemi Stefaniak und Tyrell Hagedorn gehören zu den elf Live-Show-Kandidaten von «Deutschland sucht den Superstar». Die fast vierstündige Show mit Laura Wontorra verfolgten am Dienstag 1,30 Millionen Fernsehzuschauer, das Thema Frühlingsgefühle fuhr 8,4 Prozent Marktanteil ein. Bei den Umworbenen wurden aber nur 0,22 Millionen gemessen, der Marktanteil belief sich auf 7,9 Prozent.



Im Anschluss erreichte das «RTL Nachtjournal» noch 0,71 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 12,2 Prozent bei allen sowie 11,6 Prozent bei den jungen Menschen. Bei «RTL Nachtjournal Spezial» beschäftigte sich die Redaktion mit dem getöteten Jungen namens Fabian. Das Special verfolgten 0,52 Millionen Zuschauer, was zu 11,2 Prozent führte. Unter den Werberelevanten waren 0,14 Millionen dabei, sodass man auf 13,8 Prozent kam.



Beim Fernsehsender «Sing meinen Song  Das Tauschkonzert». Die ersten beiden Folgen erreichten 1,18 Millionen und 0,94 Millionen, nun beschäftigten sich die Künstler mit den Werken von Graf von Unheilig. Die Performance von Mark Forster zu So wie du warst verbuchte 1,16 Millionen Zuschauer und fuhr 6,0 Prozent Marktanteil ein. Bei den jungen Menschen wurden starke 0,41 Millionen gemessen, was zu 12,0 Prozent führte. Mit der «Unheilig-Story» erreichte der Sender 0,64 Millionen, wovon 0,16 Millionen zur Zielgruppe gehörten. Das brachte 7,4 Prozent Marktanteil.

Alea iacta est: Lex Spielhaupter, Constance Dizendorf, Menowin Fröhlich, Valentina Wagner, Maric Verch, Kadischa Weiss, Abii Faizan, Paco Lazar Simic, Peter Heimerdinger, Noemi Stefaniak und Tyrell Hagedorn gehören zu den elf Live-Show-Kandidaten von. Die fast vierstündige Show mit Laura Wontorra verfolgten am Dienstag 1,30 Millionen Fernsehzuschauer, das Thema Frühlingsgefühle fuhr 8,4 Prozent Marktanteil ein. Bei den Umworbenen wurden aber nur 0,22 Millionen gemessen, der Marktanteil belief sich auf 7,9 Prozent.Im Anschluss erreichte dasnoch 0,71 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 12,2 Prozent bei allen sowie 11,6 Prozent bei den jungen Menschen. Beibeschäftigte sich die Redaktion mit dem getöteten Jungen namens Fabian. Das Special verfolgten 0,52 Millionen Zuschauer, was zu 11,2 Prozent führte. Unter den Werberelevanten waren 0,14 Millionen dabei, sodass man auf 13,8 Prozent kam.Beim Fernsehsender VOX lief. Die ersten beiden Folgen erreichten 1,18 Millionen und 0,94 Millionen, nun beschäftigten sich die Künstler mit den Werken von Graf von Unheilig. Die Performance von Mark Forster zu So wie du warst verbuchte 1,16 Millionen Zuschauer und fuhr 6,0 Prozent Marktanteil ein. Bei den jungen Menschen wurden starke 0,41 Millionen gemessen, was zu 12,0 Prozent führte. Mit dererreichte der Sender 0,64 Millionen, wovon 0,16 Millionen zur Zielgruppe gehörten. Das brachte 7,4 Prozent Marktanteil.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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