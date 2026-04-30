Primetime-Check

Mittwoch, 29. April 2026

Fabian Riedner von 30. April 2026, 08:37 Uhr

Wie erfolgreich war Das Erste mit «Toter Winkel»? Kam «Joko & Klaas gegen ProSieben» erfolgreich aus der Winterpause zurück?

Das Erste setzte in der Primetime auf den Spielfilm «Toter Winkel», der 3,54 Millionen Zuschauer begeisterte. Das neun Jahre alte Werk verbuchte 17,2 Prozent bei allen sowie 7,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Mit «Plusminus» und «Tagesthemen» wurden 1,98 und 2,01 Millionen erreicht. Das Wirtschaftsmagazin sicherte sich 10,6 Prozent, das Nachrichtenmagazin kam auf 13,3 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 6,7 und 9,5 Prozent gezählt.



Eine Doppelfolge von «XY gelöst» mit Sven Voss holte sich 3,16 und 3,47 Millionen Fernsehzuschauer, die zwei Fälle aus Köln sicherten dem ZDF 15,4 und 16,8 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,42 und 0,48 Millionen gezählt, sodass man auf 11,9 sowie 12,7 Prozent kam. Mithilfe des «heute journal» zog das ZDF 3,19 Millionen Zuschauer an, der Marktanteil wurde auf 16,9 Prozent taxiert. Bei den jungen Leuten wurden 11,1 Prozent eingefahren. «Die Spur»-Doku zum White Tiger-Clan erreichte nur 1,01 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 6,8 Prozent bei allen und 5,0 Prozent bei den Jungen. «sportstudio UEFA Champions League» brachte 1,22 Millionen Zuschauer und 11,1 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen waren 6,3 Prozent dabei.



«Promi Taste» brachte Sat.1 0,77 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen musste man sich mit 6,8 Prozent zufriedengeben. Der Rerun von «Roadtrip Australien  Drei Spitzenköche auf vier Rädern» holte noch 4,7 Prozent bei den Umworbenen. RTL setzte auf «Inside OBI  Die Geheimnisse des Baumarktgiganten» und freute sich über 1,05 Millionen Zuschauer sowie 13,7 Prozent bei den Werberelevanten. «stern TV» sicherte sich im Anschluss noch 0,86 Millionen, bei den jungen Menschen wurden 9,4 Prozent erzielt.



ProSieben feierte die Rückkehr von «Joko & Klaas gegen ProSieben», die Show holte 0,70 Millionen Zuschauer. Mit 0,39 Millionen aus der Zielgruppe fuhr man 11,9 Prozent ein. Mit «Schäm dich Reich!» wurden 0,17 Millionen Zuschauer eingefahren, bei den Umworbenen standen 4,8 Prozent auf dem Zettel. RTLZWEI setzte auf zwei Folgen von «Kampf der RealityAllstars» und holte 0,40 und 0,50 Millionen, die Marktanteile lagen bei 3,8 und 4,2 Prozent. Eine neue «Naked Attraction  Dating hautnah»-Folge sicherte sich 0,50 Millionen Zuschauer, bei den jungen Erwachsenen wurden 3,4 Prozent gezählt.



0,77 Millionen Zuschauer sahen «Doc Caro  Leben hautnah» bei VOX, die Sendung sicherte sich 6,3 Prozent bei den Umworbenen. «110 im Dauereinsatz» brachte danach noch 0,49 Millionen, in der Zielgruppe wurden 8,6 Prozent erreicht. Kabel Eins setzte auf «Operation Walküre  Das Stauffenberg-Attentat» mit Tom Cruise von Bryan Singer. 0,75 Millionen Menschen sahen den Film aus dem Jahr 2008, der 5,5 Prozent in der Zielgruppe holte. «Rocky» lief bis 01.00 Uhr, der Spielfilm aus dem Jahr 1976 zog 0,27 Millionen Nachteulen an. Bei den Umworbenen wurden 4,6 Prozent gezählt.

Das Erste setzte in der Primetime auf den Spielfilm, der 3,54 Millionen Zuschauer begeisterte. Das neun Jahre alte Werk verbuchte 17,2 Prozent bei allen sowie 7,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Mitundwurden 1,98 und 2,01 Millionen erreicht. Das Wirtschaftsmagazin sicherte sich 10,6 Prozent, das Nachrichtenmagazin kam auf 13,3 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 6,7 und 9,5 Prozent gezählt.Eine Doppelfolge vonmit Sven Voss holte sich 3,16 und 3,47 Millionen Fernsehzuschauer, die zwei Fälle aus Köln sicherten dem ZDF 15,4 und 16,8 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,42 und 0,48 Millionen gezählt, sodass man auf 11,9 sowie 12,7 Prozent kam. Mithilfe deszog das ZDF 3,19 Millionen Zuschauer an, der Marktanteil wurde auf 16,9 Prozent taxiert. Bei den jungen Leuten wurden 11,1 Prozent eingefahren.-Doku zum White Tiger-Clan erreichte nur 1,01 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 6,8 Prozent bei allen und 5,0 Prozent bei den Jungen.brachte 1,22 Millionen Zuschauer und 11,1 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen waren 6,3 Prozent dabei.brachte Sat.1 0,77 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen musste man sich mit 6,8 Prozent zufriedengeben. Der Rerun vonholte noch 4,7 Prozent bei den Umworbenen. RTL setzte aufund freute sich über 1,05 Millionen Zuschauer sowie 13,7 Prozent bei den Werberelevanten.sicherte sich im Anschluss noch 0,86 Millionen, bei den jungen Menschen wurden 9,4 Prozent erzielt.ProSieben feierte die Rückkehr von, die Show holte 0,70 Millionen Zuschauer. Mit 0,39 Millionen aus der Zielgruppe fuhr man 11,9 Prozent ein. Mitwurden 0,17 Millionen Zuschauer eingefahren, bei den Umworbenen standen 4,8 Prozent auf dem Zettel. RTLZWEI setzte auf zwei Folgen vonund holte 0,40 und 0,50 Millionen, die Marktanteile lagen bei 3,8 und 4,2 Prozent. Eine neue-Folge sicherte sich 0,50 Millionen Zuschauer, bei den jungen Erwachsenen wurden 3,4 Prozent gezählt.0,77 Millionen Zuschauer sahenbei VOX, die Sendung sicherte sich 6,3 Prozent bei den Umworbenen.brachte danach noch 0,49 Millionen, in der Zielgruppe wurden 8,6 Prozent erreicht. Kabel Eins setzte aufmit Tom Cruise von Bryan Singer. 0,75 Millionen Menschen sahen den Film aus dem Jahr 2008, der 5,5 Prozent in der Zielgruppe holte.lief bis 01.00 Uhr, der Spielfilm aus dem Jahr 1976 zog 0,27 Millionen Nachteulen an. Bei den Umworbenen wurden 4,6 Prozent gezählt.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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