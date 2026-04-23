Primetime-Check

Mittwoch, 22. April 2026

Mario Thunert von 23. April 2026, 09:16 Uhr

Welcher Sender konnte gegen die Bayern-Dominanz noch am besten bestehen?

Das Zweite Deutsche Fernsehen trumpfte gestern mit dem «DFB-Pokal» der Herren auf. Ab 20.45 Uhr war es demzufolge der Bayern-Sieg gegen Bayer Leverkusen, der Gold holte. Denn die Halbfinal-Übertragung holte dominante 6,72 Millionen und sehr hohe 31,5 Prozent ab drei Jahren. Die Jüngeren waren in phantastischer Anzahl vertreten  brutale 39,1 Prozent bei 1,79 Millionen waren zugegen.



Auf einen schwächlichen Rang zwei bei allen ist schließlich das Erste mit der Filmwiederholung «Der Hodscha und die Piepenkötter» gelangt. Insgesamt waren lediglich 2,10 Millionen zu blass einstelligen 9,6 Prozent dabei. In der jüngeren Gruppe wies der Sender nur dürftige 5,4 Prozent durch 0,24 Millionen auf. Bei den 14-49-jährigen auf die Silber-Position kam «Inside Supermarkt» noch passabel unterwegs, weil bei der Ausstrahlung schadensbegrenzende 9,5 Zielgruppen-Prozent (0,41 Millionen) heraussprangen. Am Gesamtmarkt mobilisierte die Sendung 1,40 Millionen zu mäßigen 6,5 Prozent.



Mit großem Abstand folgte danach «Kampf der RealityAllstars» ok, weil sich die Zielgruppen-Reichweiten gegen Fußball immerhin halten ließen. Konkret beliefen sich die Ergebnisse zwar auf nachgelassene 4,9 Prozent mit Bezug zu den Umworbenen, von denen aber beständige 0,20 Millionen zuschalteten. Von den Älteren waren derweil magere 2,4 Prozent (0,50 Millionen) zugegen. Im weiteren Verlauf ließen die Anteile für die Reality noch etwas weiter nach auf 4,3 Prozent zu weiter 0,20 Millionen Zuschauenden aus der Zielgruppe. Halten konnte sich RTLZWEI damit zumindest vor «Promi Taste» weiterhin krisengeschüttelt seine erste Staffel durchlief. Verfolgen wollten das bloß 0,18 Millionen 14-49-Jährige, die die Zahlen auf haarige 4,5 Prozent drückten. Inklusive der Älteren ließen sich nur 0,69 Millionen bei blassen 3,6 Prozent ansprechen.



Für eigene Verhältnisse auch angeschlagen stand indes «Doc Caro - Jedes Leben zählt» einen der schwächsten Werte in seiner Geschichte holte. Die dieswöchigen Ereignisse ließen die Resonanzen nämlich bloß bei ungewohnt niedrigen 3,9 Prozent und 0,17 Millionen. Am Gesamtmarkt 0,67 Millionen zu überschaubaren 3,1 Prozent sahen zu. Massiv unterdurchschnittliche Resultate konnte «Darüber staunt die Welt - Die verrücktesten Ferien-Freaks» auffahren, die bei 0,13 Millionen Interessierten aus der wichtigen Zielgruppe lagen und den Prozentanteil auf ganz dünne 2,9 Prozent setzten. Insgesamt wurden bloß 0,37 Millionen zu ganz niedrigen 1,8 Prozent aufgebracht. Bei Kabel Eins performte «Die Bourne Identität» auch grausam. Nur ganz schmale 2,7 Prozent (0,12 Millionen) standen auf dem Tableau. Insgesamt 0,89 Millionen zu vertretbareren 4,2 Prozent wurden gemessen. Das Zweite Deutsche Fernsehen trumpfte gestern mit demder Herren auf. Ab 20.45 Uhr war es demzufolge der Bayern-Sieg gegen Bayer Leverkusen, der Gold holte. Denn die Halbfinal-Übertragung holte dominante 6,72 Millionen und sehr hohe 31,5 Prozent ab drei Jahren. Die Jüngeren waren in phantastischer Anzahl vertreten  brutale 39,1 Prozent bei 1,79 Millionen waren zugegen.Auf einen schwächlichen Rang zwei bei allen ist schließlich das Erste mit der Filmwiederholunggelangt. Insgesamt waren lediglich 2,10 Millionen zu blass einstelligen 9,6 Prozent dabei. In der jüngeren Gruppe wies der Sender nur dürftige 5,4 Prozent durch 0,24 Millionen auf. Bei den 14-49-jährigen auf die Silber-Position kam RTL immerhin noch. Der Sender war mit dem Reportagen-Re-Run vonnoch passabel unterwegs, weil bei der Ausstrahlung schadensbegrenzende 9,5 Zielgruppen-Prozent (0,41 Millionen) heraussprangen. Am Gesamtmarkt mobilisierte die Sendung 1,40 Millionen zu mäßigen 6,5 Prozent.Mit großem Abstand folgte danach RTLZWEI . Dort liefs fürok, weil sich die Zielgruppen-Reichweiten gegen Fußball immerhin halten ließen. Konkret beliefen sich die Ergebnisse zwar auf nachgelassene 4,9 Prozent mit Bezug zu den Umworbenen, von denen aber beständige 0,20 Millionen zuschalteten. Von den Älteren waren derweil magere 2,4 Prozent (0,50 Millionen) zugegen. Im weiteren Verlauf ließen die Anteile für die Reality noch etwas weiter nach auf 4,3 Prozent zu weiter 0,20 Millionen Zuschauenden aus der Zielgruppe. Halten konnte sich RTLZWEI damit zumindest vor Sat.1 , woweiterhin krisengeschüttelt seine erste Staffel durchlief. Verfolgen wollten das bloß 0,18 Millionen 14-49-Jährige, die die Zahlen auf haarige 4,5 Prozent drückten. Inklusive der Älteren ließen sich nur 0,69 Millionen bei blassen 3,6 Prozent ansprechen.Für eigene Verhältnisse auch angeschlagen stand indes VOX da, woeinen der schwächsten Werte in seiner Geschichte holte. Die dieswöchigen Ereignisse ließen die Resonanzen nämlich bloß bei ungewohnt niedrigen 3,9 Prozent und 0,17 Millionen. Am Gesamtmarkt 0,67 Millionen zu überschaubaren 3,1 Prozent sahen zu. Massiv unterdurchschnittliche Resultate konnte ProSieben nur mitauffahren, die bei 0,13 Millionen Interessierten aus der wichtigen Zielgruppe lagen und den Prozentanteil auf ganz dünne 2,9 Prozent setzten. Insgesamt wurden bloß 0,37 Millionen zu ganz niedrigen 1,8 Prozent aufgebracht. Bei Kabel Eins performteauch grausam. Nur ganz schmale 2,7 Prozent (0,12 Millionen) standen auf dem Tableau. Insgesamt 0,89 Millionen zu vertretbareren 4,2 Prozent wurden gemessen.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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