Kochen und Ferien: Unterföhring-Sender stecken im Morast

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Bei ProSieben machten Clip-Konserven Probleme, bei Sat.1 Koch-Casting.

ProSieben hat am Mittwoch, 22. April nach der letztwöchigen Dokumentation unter dem Titel «Die Hunde-Mafia» eine andere Programmfarbe gebracht. Wohl auch wegen der Fußball-Konkurrenz programmierte man nur alte Lach-Konserven innerhalb. Mit dem Zielgruppen-Sieg hatte der Unterföhringer Kanal folglich wenig zu tun...Folglich konnte man nur massiv unterdurchschnittliche Resultate auffahren, die bei 0,13 Millionen Interessierten aus der wichtigen Zielgruppe lagen und den Prozentanteil auf ganz dünne 2,9 Prozent setzten - ein sehr angeschlagenes Ergebnis für den Sender. Insgesamt wurden bloß 0,37 Millionen zu ganz niedrigen 1,8 Prozent aufgebracht. Im weiteren Verlauf nach 22.00 Uhr steigerte sich eine weitere Folge nur ein bisschen auf 4,0 Prozent durch 0,07 Millionen Umworbene.Auch nicht wirklich erfreulich die Primetime von Schwester Sat.1: Dort performte eine weitere Ausgabenach eh schon schlechten Debüt-Wochen noch schlechter. Bei den 14-49-jährigen interessierten sich zum Primetime-Start bloß bedenkliche 4,5 Prozent durch 0,18 Millionen - Werte deutlich unter dem eh nicht sonderlich rühmlichen Sat.1-Schnitt. Insgesamt kam die Koch-Sendung in einen schlechten Bereich von 3,6 Prozent ob 0,69 Millionen. Zwei frische Folgen vonlieferten am Vorabend übrigens abermals üble Marktanteile von 2,6 und 1,3 Zielgruppen-Prozent (höchstens 0,03 Millionen). Insgesamt sahen maximal 0,25 Millionen zu mageren 2,0 Prozent zu. Das waren nochmal einige weniger als vor sieben Tagen an gleicher Stelle.