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«Deutschland sucht den Superstar» wieder einstellig

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Gegen «Sing meinen Song» bei VOX haben Dieter Bohlen, Isi Glück und Bushido weniger Glück. Es wurden nur noch 0,32 Millionen Umworbene eingefahren.

«Deutschland sucht den Superstar» mit Dieter Bohlen, Bushido und Isi Glück macht mit seiner 22. Staffel eine mittelprächtige Figur. Reichweiten und Quoten sind solide, echte Straßenfeger-Werte bleiben jedoch aus. Am Dienstag gab es keine Konkurrenz durch DAZN, wo zuletzt knapp zwei Millionen Menschen Fußball sahen. Die Castingshow erreichte aber dennoch nur 1,52 Millionen Zuschauer, das entsprach 7,5 Prozent. In der Zielgruppe wurden 0,32 Millionen gemessen, was 9,2 Prozent einbrachte. Da am Samstagabend kein musikalisches Gegenprogramm lief, schlug man sich mit 0,38 Millionen Umworbenen und 11,6 Prozent besser. «Sing meinen Song» schnappte sich am Dienstag im Gegenprogramm 0,38 Millionen und somit 10,6 Prozent.

Das RTL-Magazin «Extra» punktet vor allem dann, wenn die Themen nah an den Zuschauern sind  auch wenn vieles inzwischen bekannt sein dürfte. Ein weiteres Mal standen hohe Benzinpreise im Fokus, dazu gab es Tipps wie E10 tanken, den Reifendruck prüfen oder die Heizung herunterdrehen. Benzin in neuen Schläuchen brachte 1,07 Millionen Zuschauer und führte zu 9,8 Prozent. In der Zielgruppe wurden 0,17 Millionen erzielt, das entsprach 9,2 Prozent.

Das «RTL Nachtjournal» brachte 0,66 Millionen Menschen um Mitternacht auf den neuesten Stand, der Marktanteil lag bei 10,8 Prozent. Unter den jungen Menschen wurden 0,10 Millionen gemessen, was 8,8 Prozent einbrachte. Das «RTL Nachtjournal Spezial» mit dem Rheinmetall-Chef im Interview sahen 0,44 Millionen Zuschauer, das entsprach 8,9 Prozent. In der Zielgruppe wurden 0,07 Millionen erreicht, sodass der Sender auf 6,4 Prozent kam.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.
Kurz-URL: qmde.de/171017
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