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Anna Kendrick inszeniert «Die sieben Männer der Evelyn Hugo»

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Die Bestseller-Verfilmung von Taylor Jenkins Reid hat nach mehreren Anläufen nun eine neue Regisseurin gefunden.

Netflix treibt die Entwicklung der Verfilmung von «Die sieben Männer der Evelyn Hugo» weiter voran. Wie das US-Branchenmagazin Variety berichtet, wird die Schauspielerin und Regisseurin Anna Kendrick den Film inszenieren. Zuvor waren bereits Maggie Betts und Leslye Headland mit dem Projekt verbunden, hatten es jedoch aus unbekannten Gründen wieder verlassen.

Die Vorlage stammt von Taylor Jenkins Reid und erschien 2017. Der Roman entwickelte sich zu einem internationalen Bestseller und erzählt die Geschichte der zurückgezogen lebenden Hollywood-Legende Evelyn Hugo. Die einstige Filmikone gewährt einer unbekannten Journalistin ihr letztes großes Interview und offenbart dabei die Wahrheit hinter ihren sieben Ehen, ihrer Karriere und zahlreichen Geheimnissen aus dem alten Hollywood.

Netflix sicherte sich bereits 2022 die Rechte an dem Stoff. Seitdem kam das Projekt jedoch nur langsam voran. Eine Besetzung wurde bislang noch nicht bekanntgegeben. Unter Fans des Romans kursierten über Jahre hinweg Wünsche, Jessica Chastain in der Titelrolle zu sehen. Die Oscar-Preisträgerin stellte jedoch bereits vor einiger Zeit klar, dass es keine Möglichkeit gebe, dass sie die Rolle übernehmen werde. Das Drehbuch stammt ursprünglich von Liz Tigelaar, die unter anderem für die Serien «Little Fires Everywhere» und «Tiny Beautiful Things» verantwortlich zeichnet. Die aktuelle Fassung wird derzeit von Francesca Sloane überarbeitet, die zuletzt an Serien wie «Mr. & Mrs. Smith», «Atlanta» und «Fargo» beteiligt war.

Für Anna Kendrick ist es die zweite Zusammenarbeit mit Netflix als Regisseurin. Ihr Regiedebüt «Woman of the Hour» feierte 2023 beim Toronto International Film Festival Premiere und wurde anschließend von Netflix erworben. Als Schauspielerin wurde Kendrick unter anderem durch die «Pitch Perfect»-Filme und die «Twilight»-Reihe bekannt. «Die sieben Männer der Evelyn Hugo» ist bereits die zweite Romanadaption von Taylor Jenkins Reid für Film oder Fernsehen. 2023 brachte Amazon Prime Video die Miniserie «Daisy Jones & The Six» auf den Bildschirm, die auf einem weiteren Bestseller der Autorin basiert.

Kurz-URL: qmde.de/172252
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