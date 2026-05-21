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UFA und Degeto verfilmen Stanisic-Roman «Herkunft»

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In den Hauptrollen: Slavko Popadic, Gordana Boban-Herovic, Marija Skarisic, Carlo Ljubek - weiters Bjarne Mädel, Anke Engelke, Karoline Herfurth, Max Riemelt, Stipe Erceg und Nina Kunzendorf.

Der Roman "Herkunft" von Sasa Stanisic hat seit Erscheinen die Bestsellerlisten erobert und auch den Deutschen Buchpreis 2019 gewonnen. Nun wird der Bucherfolg von UFA Fiction in Ko-Produktion mit LEONINE Studios und ARD Degeto Film fürs Kino verfilmt. Seit Mitte April finden unter der Regie von Clara Zoë My-Linh von Arnim in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg sowie Kroatien die Dreharbeiten zu unter dem gleichnamigen Titel «Herkunft» statt. Der Kinostart ist 2027 im Verleih von Leonine Studios geplant.

Zum Inhalt: Visegrad, Bosnien und Herzegowina: Eigentlich holt der Schriftsteller Aleksandar, genannt Sasa, seine resolute, demenzkranke Großmutter Kristina ab, um sie in ein Pflegeheim zu bringen. Doch Kristina ist der festen Überzeugung, dass eine gemeinsame Reise in ihr Heimatdorf Oskorusa ansteht. Aleksandar bringt es nicht übers Herz, sie zu enttäuschen. Und so beginnt für beide ein Roadtrip, der zur ungeplanten Reise in die Vergangenheit wird - auch für Aleksandar, als Kind von allen Sasa genannt.

In den Hauptrollen spielen Slavko Popadic, Gordana Boban-Herovic, Marija Skarisic, Carlo Ljubek - in weiteren Rollen sind Bjarne Mädel, Anke Engelke, Karoline Herfurth, Max Riemelt, Stipe Erceg und Nina Kunzendorf zu sehen. Der Film ist eine Produktion von UFA Fiction in Zusammenarbeit mit Leonine Studios und ARD Degeto Film. Produziert von Sinah Swyter (UFA Fiction) und Leslie-Alina Schäfer. Executive Producer ist Sebastian Werninger. Koproduziert von Steffi Ackermann, Cosima von Spreti, Quirin Berg und Max Wiedemann. Die Redaktion verantworten Sebastian Lückel und Claudia Grässel.

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