John Travolta präsentiert Trailer zu «Propeller One-Way Night Coach»

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Der Schauspieler übernimmt bei dem neuen Apple-Film gleich mehrere Aufgaben und feiert Ende Mai Premiere bei Apple TV.

Apple hat den ersten Trailer zu Propellerveröffentlicht. Der neue Spielfilm stammt von John Travolta, der das Projekt nicht nur schrieb und inszenierte, sondern auch als Erzähler und Produzent fungiert. Die Produktion feiert am 29. Mai 2026 weltweit ihre Premiere bei Apple TV. Zuvor wird der Film bereits beim Cannes Film Festival gezeigt.Die Geschichte spielt im goldenen Zeitalter der Luftfahrt und begleitet den jungen Flugzeugfan Jeff, der von Newcomer Clark Shotwell verkörpert wird. Gemeinsam mit seiner Mutter begibt er sich auf eine Reise quer durch die USA nach Hollywood. Was zunächst wie ein gewöhnlicher Flug wirkt, entwickelt sich zu einem außergewöhnlichen Abenteuer voller Begegnungen und Erlebnisse. Während der Reise trifft Jeff unter anderem auf charmante Flugbegleiterinnen, exzentrische Passagiere und erlebt erstmals die Welt der ersten Klasse.Zum Cast gehören neben Kelly Eviston-Quinnett auch Ella Bleu Travolta und Olga Hoffmann. Apple beschreibt den Film als generationsübergreifendes Abenteuer für die ganze Familie. Produziert wurde «Propeller One-Way Night Coach» von Travoltas Firma JTP Films gemeinsam mit Kids at Play. Als weitere Produzenten fungieren Jason Berger und Amy Laslett. Für John Travolta markiert das Projekt eine besondere Rückkehr hinter die Kamera. Der zweifach Oscar-nominierte Schauspieler und Golden-Globe-Preisträger war zuletzt vor allem als Darsteller aktiv.