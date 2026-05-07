FX beendet «The Bear» im Juni mit der fünften Staffel

FX hat den Starttermin für die fünfte und zugleich letzte Staffel von «The Bear» bekanntgegeben. Die finalen Episoden erscheinen am 25. Juni 2026 bei FX und Hulu sowie international bei Disney+. Alle acht Folgen werden direkt zum Start auf den Streamingplattformen verfügbar sein. Im linearen Fernsehen zeigt FX zunächst die ersten beiden Episoden, anschließend folgt wöchentlich jeweils eine weitere Folge.
Inhaltlich setzt die finale Staffel unmittelbar nach den Ereignissen der vorherigen Season an. Sydney, Richie und Natalie Sugar erfahren, dass Carmy die Gastronomie verlassen hat und das Restaurant nun ihnen überlässt. Ohne finanzielle Rücklagen, angesichts drohender Verkaufspläne und eines heftigen Sturms muss das Team noch einmal zusammenhalten, um den Restaurantbetrieb aufrechtzuerhalten. Ziel ist es, mit einem letzten großen Service doch noch einen Michelin-Stern zu erhalten. Zugleich beschäftigt sich die Serie erneut mit der Frage, was ein Restaurant wirklich ausmacht perfektes Essen oder die Menschen dahinter.
Neben Jeremy Allen White, Ayo Edebiri und Abby Elliott gehören auch Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas und Matty Matheson wieder zum Ensemble. In wiederkehrenden Rollen treten unter anderem Oliver Platt, Will Poulter und Jamie Lee Curtis auf. Entwickelt wurde die Serie weiterhin von Christopher Storer. Die Ankündigung folgt nur einen Tag nach der überraschenden Veröffentlichung der Sonderfolge Gary. Die Flashback-Episode wurde von Ebon Moss-Bachrach und Jon Bernthal mitgeschrieben und zeigt Richie und Mikey auf einer gemeinsamen Arbeitsreise nach Gary, Indiana.
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