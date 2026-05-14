Apple-TV-Manager Morgan Wandell gründet eigene Produktionsfirma

Köpfe

Nach fast zehn Jahren bei Apple TV verlässt Morgan Wandell den Streaminganbieter und startet mit Kismet seine eigene Produktionsfirma.

Morgan Wandell, zuletzt Leiter der internationalen Entwicklung bei Apple TV, hat seinen Abschied von dem Streamingdienst bekanntgegeben. Gleichzeitig kündigte er die Gründung seiner neuen Produktionsfirma Kismet an, die ihren Sitz in Los Angeles haben wird. Das Unternehmen soll sich auf hochwertige fiktionale Serienproduktionen für den internationalen Markt konzentrieren.Laut Wandell sei die weltweite Nachfrage nach kulturell verwurzelten, aber international funktionierenden Serienformaten zuletzt stark gewachsen. Genau in diesem Bereich wolle Kismet künftig aktiv werden. Weitere Informationen zum Führungsteam sowie zu ersten Projekten sollen in den kommenden Monaten folgen.Während seiner Zeit bei Apple TV+ verantwortete Wandell zahlreiche internationale Produktionen und Franchise-Projekte. Unter seiner Leitung entstanden unter anderem «Monarch: Legacy of Monsters», das israelische Thrillerformat «Tehran», die Comedyserie «Acapulco» sowie Prestigeproduktionen wie «Masters of the Air», «Disclaimer» und «The New Look». Auch an einem geplanten Spin-off von «Monarch: Legacy of Monsters» mit Wyatt Russell war Wandell beteiligt.Vor seinem Wechsel zu Apple im Jahr 2017 war Wandell unter anderem für Amazon Studios tätig. Dort verantwortete er zahlreiche bekannte Serien wie «The Marvelous Mrs. Maisel», «Goliath», «A Very English Scandal» sowie «Tom Clancys Jack Ryan», «The Man in the High Castle» und «Bosch». Zudem spielte er eine zentrale Rolle beim internationalen Ausbau von Prime Video, etwa mit indischen Produktionen wie «The Family Man», «Mirzapur» oder «Made in Heaven». Zuvor arbeitete Wandell viele Jahre bei ABC Studios und betreute dort erfolgreiche Serien wie «Lost», «Desperate Housewives», «Greys Anatomy» und «Ugly Betty».