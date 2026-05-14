Köpfe

Paul McCartney lehnte eigenes Netflix-Roast ab

von

Netflix wollte nach Tom Brady offenbar den nächsten Weltstar auf den heißen Stuhl setzen, doch Paul McCartney sagte ab.

Wie das Branchenmagazin Variety berichtet, plante Netflix ursprünglich ein Roast-Special mit dem ehemaligen Beatle Paul McCartney. Die Idee entstand offenbar nach dem großen Erfolg des «The Roast of Tom Brady»-Events aus dem Jahr 2024. Produzent und Roastmaster General Jeff Ross bestätigte gegenüber Variety: Wir haben Paul McCartney tatsächlich gefragt. Für mich wäre das ein absolutes Traum-Roast gewesen. McCartney habe jedoch abgelehnt.

Ross erklärte weiter, ein Roast mit McCartney wäre gut für die Welt gewesen, weil der Musiker weltweit so beliebt sei. Gleichzeitig betonte er, dass man für die Netflix-Roasts gezielt nach absoluten Superstars suche. Netflix wolle die Veranstaltungen als große Live-Events inszenieren und nicht lediglich bekannte B-Prominente verspotten. Zuletzt lief bei Netflix «The Roast of Kevin Hart», moderiert von Shane Gillis. Neben Kevin Hart waren dort unter anderem Chelsea Handler, Pete Davidson, Regina Hall sowie Überraschungsgäste wie Dwayne Johnson und Katt Williams beteiligt.

Neben McCartney soll Netflix laut früheren Berichten auch über ein Roast mit Will Smith nachgedacht haben. Jeff Ross nannte nun weitere Wunschkandidaten wie Drake oder Stevie Wonder. Besonders bei Stevie Wonder habe er bereits einen passenden Titel parat: The Roast of Stevie Wonder: Youve got to hear it to believe it.

Kurz-URL: qmde.de/171705
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelAmazon MGM Studios baut Business-Affairs-Abteilung umnächster ArtikelDon Francisco kehrt zu Univision zurück
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

Köpfe Mike Foss steigt bei ESPN zum Nachrichtenchef auf Köpfe Apple-TV-Manager Morgan Wandell gründet eigene Produktionsfirma Köpfe Amazon MGM Studios baut Business-Affairs-Abteilung um Köpfe «GZSZ» bekommt Besuch von Krimiautor Fitzek Köpfe Ulf Poschardt hört als Welt-Hausgeber auf Köpfe Kristina Freymuth: RTL holt weitere Sky-Managerin rüber Köpfe Clément Schwebig ist RTL Group-CEO

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung