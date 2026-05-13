Netflix-Casino-Serie «The Roman» holt Betty Gilpin und Alec Baldwin an Bord

Netflix hat weitere Hauptdarsteller für die neue Las-Vegas-Serie «The Roman» verpflichtet. Neben dem bereits angekündigten Oscar Isaac werden künftig auch Betty Gilpin, Alec Baldwin und David Costabile zur Besetzung gehören. Das Drama spielt im heutigen Casino-Geschäft von Las Vegas und soll laut offizieller Beschreibung die moderne, aber weiterhin gefährliche Welt der Glücksspielmetropole beleuchten.
Im Mittelpunkt steht Robert Bobby Red Redman, gespielt von Oscar Isaac. Als Präsident des angesagtesten Hotel-Casinos der Stadt muss er riskante Entscheidungen treffen, um seine Machtposition auszubauen. Betty Gilpin übernimmt die Rolle seiner Ehefrau Marla Blake, einer einflussreichen Anwältin mit besten Verbindungen in die dunklen Ecken von Las Vegas. Gilpin arbeitete bereits mehrfach mit Netflix zusammen, unter anderem für die Wrestling-Serie «GLOW» sowie zuletzt für «American Primeval» und «Death by Lightning».
Alec Baldwin verkörpert Paul Primo Clark, den langjährigen Vorsitzenden der Organisation und eine Art Mentorfigur für Bobby Red. Für Baldwin ist das Thema Casino-Milieu nicht neu: Bereits im Film The Cooler spielte er einen Casino-Boss und erhielt dafür Oscar- und Golden-Globe-Nominierungen. Zu seinen bekanntesten TV-Rollen zählt außerdem Jack Donaghy aus «30 Rock». David Costabile übernimmt als Bill Saverick den Betreiber eines konkurrierenden Casinos, der zwischen Freundschaft und geschäftlicher Rivalität hin- und hergerissen ist. Hinter «The Roman» stehen die «Billions»-Schöpfer Brian Koppelman und David Levien, die als Autoren, Produzenten und Showrunner fungieren. Produziert wird die achtteilige Serie unter anderem von Martin Scorsese, während J. C. Chandor Regie führen und ebenfalls produzieren wird.
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